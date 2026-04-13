Sánchez reclama més implicació a la Xina per resoldre els conflictes d'Ucraïna i l'Iran

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha obert la seva visita oficial a Pequín amb una conferència davant prop de 200 alumnes de la Universitat de Tsinghua, una de les més prestigioses del gegant asiàtic, on ha demanat a la Xina que “faci més” per fer complir el dret internacional i perquè “cessin els conflictes al Líban, Iran, Gaza, Cisjordània i Ucraïna”. El president espanyol també ha reclamat al govern de Xi Jinping que “obri" el país a les importacions i "ajudi a corregir el dèficit comercial” de manera que “Europa no s’hagi de tancar”. També ha apostat per una reforma de les Nacions Unides perquè sigui “més representativa” i “totes les regions hi tinguin de veritat veu i vot”.
Sánchez s’ha fotografiat amb un centenar d’estudiants de l’Escola d’Economia i Gestió, de Ciències Socials, de Relacions Internacionals i del Departament de Llengües que l’han vingut a escoltar a l’auditori de la universitat, considerada l’equivalent xinès del MIT nord-americà.
Ha estat el primer pas d’una visita de tres dies que aquest dimarts el porta a reunir-se amb el president xinès, Xi Jinping, per quarta vegada en quatre anys.
El seu discurs ha defensat necessitat de bastir el nou ordre multipolar. Europa, ha dit, “haurà de redoblar els esforços, sobretot ara que els Estats Units han decidit retirar-se de molts d’aquests fronts”.
Per això ha insistit en la transformació de les Nacions Unides, que al seu criteri, a més, hauria d’estar presidida per una dona. Occident, ha dit, “ha de renunciar a part de les seves quotes de representació en favor de l’estabilitat global i la confiança dels països del sud”.
“Hem de transformar tan aviat com sigui possible les Nacions Unides en una Assemblea General molt més forta, amb un Consell de Seguretat més representatiu, amb un sistema de presa de decisions més democràtic”, ha sentenciat, perquè “les potències mitjanes poden jugar un paper aglutinador i harmonitzador”.
Dèficit comercial "insostenible"
Sánchez ha vinculat aquesta transició cap a un món multipolar a una reducció del dèficit comercial d’Europa respecte a la Xina. Ha recordat que Europa ha incrementat en un 80% les seves importacions del sud global i ha generat 25 milions de llocs de treball fora de les seves fronteres.
“Necessitem que la Xina faci el mateix, que s’obri perquè Europa no s’hagi de tancar”, ha sentenciat, i “que ens ajudi a corregir el dèficit comercial que tenim amb ella”, perquè la desigualtat comercial “alimenta els greuges i provoca dolor social” i és "insostenible en el mitjà i llarg termini"
I en la seva petició a la Xina perquè “faci més” per resoldre conflictes, Sánchez també ha reclamat al gegant asiàtic que s’avingui a compartir la seva tecnologia amb els països més desafavorits, que condoni deute i que contribueixi al finançament del sistema mitjançant la seva participació en processos d’intercanvi.
I és que, segons Sánchez, malgrat que hi ha qüestions en què Europa i la Xina discrepen, “la humanitat avança quan construïm sobre el que ens uneix”. “La proposta d’Espanya és construir una relació basada en el respecte mutu, un respecte que permeti cooperar en tots els àmbits possibles, competir en el necessari i discrepar en les qüestions que resulti inevitable”, ha sentenciat.