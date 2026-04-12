Trump augmenta la pressió a l'estret d'Ormuz i ordena bloquejar totes les naus que entrin o surtin de la zona

Nou capítol de la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge que ha emès l'ordre per aturar tots els vaixells que intentin entrar o sortir de l'estret d'Ormuz. Així, l'armada dels EUA iniciarà un tancament perimetral i, en paraules de Trump, "interceptaran en aigües internacionals" qualsevol embarcació que hagi aconseguit travessar aquest enclavament marítim estratègic a través "d'un pagament" als iranians.
"Amb efecte immediat l'Armada dels Estats Units començarà el procés per bloquejar tots i cadascun dels vaixells que intentin entrar o sortir de l'estret d'Ormuz", ha assenyalat Trump en un missatge publicat a xarxes socials. Amb aquesta contundència el president dels EUA ha mostrat la primera reacció al fracàs de les converses d'aquest dissabte entre Estats Units i Iran a Islamabad (Pakistan)
Trump ha criticat la que considera una "extorsió mundial" imposada per les autoritats iranianes amb el tancament d'Ormuz i ha advertit que les naus de guerra nord-americanes "buscaran i interceptaran qualsevol vaixell en aigües internacionals que hagi pagat una tarifa a Iran". Així mateix, Trump ha explicat que començaran el procés per retirar les mines en aquest estratègic pas i ha advertit que "qualsevol iranià que ens dispari a nosaltres o a bucs pacífics serà esmicolat".
Sense acord entre els EUA i l'Iran
Els Estats Units i l'Iran no van arribar a cap acord després de prop de 21 hores de negociació a Islamabad, la capital del Pakistan, aquest passat dissabte. El vicepresident nord-americà, JD Vance, va abandonar el Pakistan sense donar massa detalls, tot i que ha revelat que un dels principals esculls és la "manca de compromís ferm" del règim iranià de renunciar al desenvolupament de l'arma nuclear. Així, el futur del conflicte que va començar el passat 28 de febrer torna a quedar obert. Amb el moviment de Trump de bloquejar l'estret d'Ormuz, els EUA busquen pressionar encara més l'Iran.
"Hem mantingut converses substancials amb l'Iran. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que no hem arribat a cap mena d'acord, i això crec que és molt pitjor per a l'Iran que no per als Estats Units", va assegurat Vance, que va recalcar que els EUA han deixat molt clares les seves "línies vermelles" a la taula de negociació. "La mera realitat és que necessitem veure un compromís ferm que no buscaran una arma nuclear i que no buscaran les eines per aconseguir una arma nuclear", va insistir Vance.
Amb tot, el vicepresident nord-americà considerava que han sigut "flexibles" i "raonables". "El president ens va demanar que vinguéssim amb bona fe i que féssim el màxim esforç per a aconseguir un acord, i això hem fet", va assegurar. Pel que fa a l'Iran, el portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors, Esmaeil Baqaei, va criticar la falta de cintura diplomàtica dels Estats Units, que assegura que van fer "demandes excessives i no raonables". "És natural que des del principi no esperéssim arribar a un acord amb una sola sessió", va assenyalar Baqaei.