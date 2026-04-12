Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran acaben sense acord

Els Estats Units i l'Iran no han arribat a cap acord després de prop de 21 hores de negociació a Islamabad, la capital del Pakistan. El vicepresident nord-americà, JD Vance, ha abandonat el Pakistan sense donar massa detalls, tot i que ha revelat que un dels principals esculls és la "manca de compromís ferm" del règim iranià de renunciar al desenvolupament de l'arma nuclear. Així, el futur del conflicte que va començar el passat 28 de febrer torna a quedar obert.
"Hem mantingut converses substancials amb l'Iran. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que no hem arribat a cap mena d'acord, i això crec que és molt pitjor per a l'Iran que no per als Estats Units", ha assegurat Vance, que ha recalcat que els EUA han deixat molt clares les seves "línies vermelles" a la taula de negociació. "La mera realitat és que necessitem veure un compromís ferm que no buscaran una arma nuclear i que no buscaran les eines per aconseguir una arma nuclear", ha insistit Vance.
Amb tot, el vicepresident nord-americà considera que han sigut "flexibles" i "raonables". "El president ens va demanar que vinguéssim amb bona fe i que féssim el màxim esforç per a aconseguir un acord, i això hem fet", ha assegurat.
Pel que fa a l'Iran, el portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors, Esmaeil Baqaei, ha criticat la falta de cintura diplomàtica dels Estats Units, que assegura que ha fet "demandes excessives i no raonables". "És natural que des del principi no esperéssim arribar a un acord amb una sola sessió", ha assenyalat Baqaei.
El portaveu iranià no ha tancat la porta a la possibilitat de tornar-se a reunir amb els Estats Units, però ha insistit que, si es vol trobar una solució, cal que des de Washington facin un exercici de comprensió. "L'èxit d'aquest procés diplomàtic depèn de la serietat i la bona fe de la contrapart, l'abstenció d'exigències excessives i demandes il·legals, i l'acceptació dels drets legítims i interessos justos de l'Iran", ha afegit.