Trump és evacuat del sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un intent d'atemptat

El president dels Estats Units, Donald Trump, juntament amb la primera dama, Melania Trump, han sigut evacuats amb urgència aquest dissabte a la nit mentre assistien al sopar anual de l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca, celebrat a l’Hotel Hilton de Washington per un tiroteig que es va produir al recinte, concretament, a 45 metres del president.
L’evacuació es va produir arran d’un intent d’atac que finalment no va prosperar per part d'un individu que havia disparat amb una escopeta contra el dispositiu de seguretat, en un intent de traspassar aquesta barrera per entrar al recinte on estava el president nord-americà. Els assistents van ser evacuats enmig de trets i soroll al vestíbul, però tant Trump com la resta de persones es troben fora de perill. Només un agent va resultar ferit lleu després de rebre un tret, del qual es va protegir gràcies a l’armilla antibales.
Les autoritats dels Estats Units han assenyalat que l'atacant, Cole Allen, mestre de 31 anys, actuava en solitari i estava allotjat a l'hotel com a hoste. En declaracions als mitjans, el cap interí de la Policia Metropolitana de Washington, Jeff Carroll, va explicar que l’home anava armat amb una escopeta, una arma curta i diversos ganivets quan va intentar accedir a un dels controls de seguretat del Servei Secret al voltant de les 20.36 hores (hora local).
El president dels EUA ha fet una compareixença d'última hora a la sala de premsa de la Casa Blanca en què ha elogiat el treball de l'equip de seguretat i ha dit que “aquests atemptats els succeeixen a les persones que més fan”.
Tercer intent d'atemptat contra Trump
Aquest és el tercer intent d’atac del qual el president dels Estats Units surt il·lès després de l'anterior, que va tenir lloc al míting celebrat a Pennsilvània el 2024, on un franctirador va disparar fins a vuit trets i un projectil li va fregar l’orella dreta. Dos mesos després, un individu armat el va intentar assassinar en un camp de golf de Florida.
"La violència política no té lloc en una democràcia"
Les reaccions internacionals a l'intent d'atemptat contra el president dels Estats Units no s'han fet esperar i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, s'ha mostrat "impactat" pel tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca. "Estic alleujat que el president i la primera dama estiguin sans i estalvis. Desitjo que l'agent de policia ferits es recuperi aviat i felicito el servei secret dels EUA per la seva acció ràpida i decisiva", ha manifestat Netanyahu en un missatge a X.
Per la seva banda, l'alta representant per a la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, també s'ha mostrat "alleujada" que tots els assistents al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, inclòs el president Trump, estiguin bé després de l'atac. "La violència política no té lloc en una democràcia. Un esdeveniment pensat per honrar una premsa lliure no hauria de convertir-se mai en un escenari de por. Desitjo al policia ferit una ràpida recuperació", ha reblat Kallas.
El president de l'Argentina Javier Milei; la líder de Veneçuela, Delcy Rodríguez; el president de Bolívia, Rodrigo Paz; i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, també han condemnat l'intent de magnicidi contra Trump. "Que bé que el president Trump i la seva esposa es trobin bé. Els enviem el nostre respecte. La violència no ha de ser mai el camí", ha recalcat Sheinbaum.