Sánchez es dispara gràcies al xoc amb Donald Trump, segons el CIS

La postura de confrontació a Donald Trump comença a donar fruits a Pedro Sánchez. Les dades del baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics (CIS) d'aquest abril apunten que el PSOE guanya fins a 4,6 punts respecte a les dades del març, i ja li trauria 12,8 punts al PP, que puja molt lleugerament: tres dècimes. Vox continua en caiguda lliure i torna a perdre fins a dos punts percentuals respecte de l'estimació del mes de març, i quatre en comparació amb el mes de febrer. Així doncs, davant un PSOE que es dispara, el bloc de dreta i extrema dreta es debilita, sempre segons el CIS.
En cas d'anar a les urnes, els socialistes continuarien guanyant les eleccions espanyoles amb el 36,4% dels vots (+4,6% respecte al CIS del març). La distància amb els d'Alberto Núñez Feijóo, que consoliden la segona posició, és cada vegada més gran. Els resultats donarien als populars un 23,9% dels vots (+0,3%). El tercer en discòrdia continua sent el partit ultra de Santiago Abascal, però amb una forta caiguda que els deixaria en un 14,7% dels vots (-1,9%). A l'esquerra del PSOE, Sumar es desinfla i baixa fins al 5,8% dels vots (-1,3%); descens semblant al que pateix Podem, amb un 2,2% dels vots (-0,7%).
Si mirem l'evolució dels partits nacionalistes, ERC puja fins al 2,9% dels vots (+0,5%). Junts també puja, en aquest cas fins al 0,8% (+0,2%) i comença a recuperar-se després de les dades del CIS del març, que eren les més baixes dels últims mesos. Per la seva banda, Bildu arriba a l'1,3% i el PNB al 0,8%. L'últim partit estatal que recull el CIS és S'ha Acabat la Festa d'Alvise Pérez, que cau fins a l'1,7% (-0,4%).
Sánchez arrasa i Rufián guanya popularitat, a Espanya
El baròmetre, que es va fer amb 4.000 entrevistes entre el 4 i el 10 d’abril, destaca que Pedro Sánchez és el preferit per ocupar la Moncloa pel 48,1% dels enquestats, i li treu 32,9 punts d'avantatge a Feijóo, que tan sols ho és pel 15,2%. El líder d’extrema dreta Santiago Abascal és el preferit pel 14,8% dels enquestats i Gabriel Rufián escala posicions i ja ho és pel 6,5%, segons el CIS.
El president de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, és, també, el líder polític més ben valorat, amb una puntuació de 4,81 punts sobre 5. El segueix Yolanda Díaz, amb un 4,25; Feijóo, que obté un 3,68; i Abascal amb un 2,75.
Rebuig al conflicte a l'Orient Mitjà
Els resultats del CIS recullen un rebuig generalitzat de la població espanyola a l’ofensiva dels Estats Units i Israel a l’Iran. Segons els resultats, un 86,9% dels ciutadans creuen que aquesta guerra “suposa un risc important per a la pau internacional”, opinió que comparteixen tant els votants del PSOE (94,9%), com els del PP (77,8%) com els de Vox (71,2%).
Els moviments de confrontació de Pedro Sánchez a Trump i el conflicte a l'Orient Mitjà són vistos, per la majoria d'espanyols, positivament. De fet, segons el CIS, un 20,8% dels enquestats creu que la imatge d’Espanya ha millorat “molt”, un 17,8% considera que ho ha fet “bastant” i, un 11,8%, “una mica”. Per contra, només un 13,1% creu que ha millorat “poc” i un 29,5% “gens”.
La majoria (58,5%) també considera que el conflicte de l’Iran l’està afectant “personalment”: un 61,9% del PSOE, un 55,1% dels electors del PP, un 57,1% de Vox i un 70,9% de Sumar. Els enquestats argumenten que l'augment del preu del carburant (94,5%), el cost de l’electricitat (80,1%) i l'encariment de la cistella de la compra (92,5%) els afecta. En aquest sentit, la majoria de la població (52,6%) també té por que el conflicte escali fins a l’ús d’armes nuclears.
Contra el canvi horari
Els enquestats també es posicionen sobre el canvi de l’horari, que es produeix dues vegades cada any. El 65,7% són partidaris “d’acabar amb el canvi d’hora” i només el 24,5% prefereixen mantenir el sistema actual. Els resultats reflecteixen que, si s’hagués de mantenir un sol horari, la majoria (66,4%) prefereix el d’estiu.
Pel que fa als problemes dels ciutadans, l’habitatge se situa en primera posició, seguit de la crisi econòmica i els problemes relacionats amb l’ocupació. Les situacions amb la migració consten en quarta posició, just per davant de l’atur i els problemes polítics en general.