Sánchez solemnitza la internacional anti-Trump a Barcelona

Barcelona es converteix aquest cap de setmana en la capital mundial del progressisme. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, erigit en referent contra les polítiques de Donald Trump -des dels aranzels, passant per l'increment de la despesa militar, el genocidi a Gaza, la intervenció a Veneçuela o la guerra a l'Iran-, presidirà cimeres i trobades al més alt nivell per reforçar les aliances de l'estat espanyol i consolidar aquesta mena d'internacional antitrumpiana des de la capital catalana. Fonts del govern espanyol donen molt pes a la bateria de reunions d'aquestes pròximes hores, que també reben amb entusiasme al Palau de la Generalitat. Certifica, diuen, que Catalunya torna a tenir pes al món. El president, Salvador Illa, mantindrà una desena de trobades amb alguns dels dirigents que visiten aquests dies Catalunya.
Divendres es farà la primera cimera Espanya-Brasil entre els presidents Sánchez i Luiz Inácio Lula da Silva al Palau de Pedralbes, on es preveuen acords rellevants i posicionaments sobre la situació global. Dissabte hi haurà la IV Reunió per a la Defensa de la Democràcia, amb quinze presidents i una vintena de països convocats, per fer una defensa tancada del multilateralisme, la democràcia i la lluita contra les desigualtats. Tot plegat, en paral·lel a les jornades de la Global Progressive Mobilisation, amb xerrades i taules rodones per abordar la resposta a l'auge de l'extrema dreta. Illa hi intervindrà dissabte al migdia, i la tancaran a la tarda els mateixos Sánchez i Lula. Aquestes són les claus per desxifrar les pròximes 48 hores:
Sánchez enforteix la posició al món
Ha estat una bona setmana per a Sánchez, fins al punt que ni el processament de la seva esposa pot enrarir la situació. Amb acords amb la Xina sota el braç i un posicionament comú amb Xi Jinping contra la política exterior de Trump, Sánchez i bona part dels ministres del govern espanyol aterren a la capital catalana per consolidar la seva posició en el tauler global. El president espanyol ha assumit riscos, però el temps i els errors de càlcul de Trump l'han situat en una mena de centralitat política internacional i cada cop més països comencen a defensar posicions que el president del govern espanyol va posar sobre la taula de bon principi, amb crítiques a l'administració nord-americana o a les actuacions d'Israel a l'Orient Mitjà. Envoltat d'aliats, el perfil internacional de Sánchez sortirà reforçat.
Aliança sòlida amb el Brasil
La cimera Espanya-Brasil servirà per consolidar les bones relacions entre els dos països, clau per a l'Estat espanyol, que és segon inversor al país i amb bona sintonia política amb l'actual govern. En els darrers mesos s'han preparat acords que se signaran a les diverses trobades bilaterals que es mantindran a Pedralbes, sobre àmbits com l'economia i el comerç, els minerals crítics, l'emprenedoria o el suport a les petites i mitjanes empreses. També sobre relacions de cooperació en la innovació, la ciència i la cultura. Tindran un pes important els acords de caire social, amb la lluita contra la violència masclista i la igualtat racial com a bandera.
L'objectiu és que aquestes cimeres siguin regulars, cada dos anys. El fet que es desplaci a Barcelona una delegació d'una vintena de ministres, entre espanyols i brasilers, demostra el pes polític i simbòlic de la trobada. Més enllà de l'aspecte bilateral, és previsible que els dos presidents abordin la situació regional -se celebra la Cimera Iberoamericana i s'ha tancat l'acord pel Mercosur- i internacional. Fonts del govern espanyol destaquen la bona sintonia política entre Sánchez i Lula, que han impulsat iniciatives conjuntes com la reforma del sistema multilateral, l'impost als superrics o la creació d'un panel per reduir desigualtats a l'ONU.
Defensa del multilateralisme
Una bona mostra d'aquesta sintonia és la celebració de la IV Reunió per a la Defensa de la Democràcia, fòrum multilateral impulsat per Sánchez i Lula l'any 2024. Des de la Moncloa ressalten que l'objectiu d'aquestes trobades és reunir al més alt nivell països compromesos amb el multilateralisme, la democràcia, l'agenda 2030 i la lluita contra les desigualtats, principis que guanyen importància davant l'auge de forces reaccionàries capitanejades per Trump. La declaració que en sortirà tindrà com a eixos la defensa de les institucions, la preocupació per la desinformació i els discursos d'odi en l'àmbit digital, i la lluita contra les desigualtats econòmiques, de gènere i racial.
En aquesta trobada hi participaran una vintena de països i assistiran a Barcelona 15 primers ministres, així com altres dirigents de governs i ambaixadors. Més enllà de Lula, hi serà la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, el president de Colòmbia, Gustavo Petro, el de l'Uruguai, Yamadú Orsi, el de Sud-Àfrica, Cyril Ramaphosa, el d'Albània, Edi Rama, o la irlandesa, Catherine Connolly, entre més mandataris. Alguns d'aquests participaran, també, a la Global Progressive Mobilisation que es fa des d'aquest divendres a la Fira de Barcelona. Les tres cites, de fet, s'han d'entendre en conjunt.
Mèxic, protagonista col·lateral
La protagonista col·lateral de la jornada serà la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, una de les dirigents internacionals que també ha plantat cara a Trump. La presa de possessió de Sheinbaum com a presidenta del país i la decisió de no convidar Felip VI per no haver demanat disculpes pels estralls de la colonització va originar una crisi diplomàtica que en els últims mesos s'ha anat temperant. Les paraules calculades del monarca admetent "abusos" durant la conquesta semblen haver destensat les relacions. Fonts del govern espanyol advoquen per la prudència, però valoren molt positivament la presència de Mèxic. Hi haurà reunió Sánchez-Sheinbaum? Està previst un breu contacte en el marc de la reunió multilateral de dissabte.
Una internacional anti-Trump que desorienta la dreta espanyola
Sánchez pretén construir un eix progressista internacional anti-Trump i això també té lectures internes. El president espanyol s'ha refugiat en la política exterior per superar entrebancs domèstics, sigui en forma de causes judicials -continua al Tribunal Suprem el judici per corrupció de José Luis Ábalos i avança la causa contra la seva esposa- o de fragilitat parlamentària. La derrota d'Orbán, el distanciament entre Meloni i la Casa Blanca, el front obert per Trump contra el papa Lleó XIV i el fet que cada cop més països europeus comencen a allunyar-se de Washington reforcen la posició del president espanyol i desorienten el PP i Vox. Els primers, incapaços de trobar una posició clara en política exterior. Els segons, entregats a Trump i Benjamin Netanyahu, fins i tot quan els seus socis ultres veuen que no necessàriament això és una carta guanyadora.