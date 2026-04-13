El front judicial torna a assetjar Pedro Sánchez: Begoña Gómez, a judici per quatre delictes

El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit processar la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per quatre delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca. Deixa fora finalment el delicte d'intrusisme professional, pel qual se l'investigava fins ara. El titular del jutjat número 41 de Madrid també ha acordat processar l'assessora de Gómez a la Moncloa Cristina Álvarez i l'empresari Carlos Barrabés. A la pràctica, això deixa la dona de Pedro Sánchez a les portes del judici.
El magistrat ha tancat la instrucció després de dos anys d'investigació arran d'una denúncia presentada per Manos Limpias, que s'ha ampliat amb les querelles de Vox i Hazte Oír. Peinado investigava l'activitat professional de Gómez amb empresaris i la Universitat Complutense de Madrid (UCM).
A finals de febrer, l’Audiència Provincial de Madrid va anul·lar la decisió del jutge Peinado de sotmetre Gómez a un judici amb un jurat popular. En una interlocutòria coneguda aquest dilluns, el tribunal avala els recursos interposats per la defensa de la dona del president espanyol. Segons apuntava el text de l’Audiència, no es pot portar el cas a un jurat popular “sense precisar als investigats quines conductes concretes són les que justifiquen la continuació de la causa i quina és la base incriminatòria, indiciària i provisional”.
L’any passat, el magistrat Peinado va dictar diversos autos per convertir les diligències d’investigació i perquè el cas fos jutjat, si escau, per un jurat popular. Ara, l'Audiència Provincial considera que el més oportú és que l'instructor practiqui les diligències de la investigació que s'havien acordat prèviament i comptar, així, amb "indicis concloents i consistents abans de procedir a un canvi procedimental".
Els fets que s'investiguen fan referència a la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de la Moncloa. Concretament, es vol esclarir si es va produir un desviament de diners públics i si Álvarez va exercir altres funcions privades per a Gómez. El 10 de setembre passat, la dona del president espanyol ja va declarar davant el jutge Peinado, quan només va respondre unes breus preguntes de la seva defensa. Segons fonts jurídiques, Gómez es va limitar a desgranar quines són les funcions de la seva col·laboradora i a afirmar que Álvarez té accés a tota la seva agenda.