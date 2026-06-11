Poble Lliure rebutja el front de Rufián: «Seria un error estratègic greu»

"L'independentisme d'esquerres cometria un error estratègic greu si participés en aquest front". Aquesta ha estat la frase amb la qual Poble Lliure, un dels partits que dona suport a la CUP, ha rebutjat la proposta que verbalitzava aquesta setmana Gabriel Rufián sobre una aliança dels partits catalans que "inspirés altres territoris". L'organització ha emès un comunicat aquest dijous en què planteja que la solució a la situació actual passar per "fer foc nou" en l'independentisme d'esquerres rupturista i no pas "diluir-lo" en un front que consideren que és "de renúncies compartides" i un "viatge al no-res".
Poble Lliure dona tres motius pels quals no vol participar d'un front d'esquerres. El primer és que considera que l'aposta de Rufián suposa un "suport incondicional, gratuït i acrític al PSOE", fet que creu que diferencia la CUP en comparació a ERC i els Comuns, que donen suport als executius català i estatal. També consideren que les aspiracions nacionals quedarien "relegades" i creuen que entrar al front significaria abandonar el rupturisme per integrar-se al "bloc sucursalista-autonomista". Per últim, Poble Lliure també carrega contra el fet que qui planteja aquestes fórmules ho faci "al marge" dels partits als quals pertanyen.
Quina és, doncs, la recepta de Poble Lliure? Doncs el partit apunta que cal que l'independentisme d'esquerres "es renovi i actualitzi" per interpel·lar el votant que se sent "orfe" d'un partit al qual donar suport. Adverteixen, però, que aquest procés de renovació no es pot fer en uns mesos i que necessitarà anys de debat centrades a fer que la lluita nacional i la social vagin realment de la mà. Defensen que la CUP ha de jugar un paper clau en aquest procés i recorden que al Procés de Garbí es va establir una "visió àmplia" de la unitat popular que pugui interpel·lar certes estructures sectorials o estratègiques i que pugui desbordar els límits.
La visió àmplia, demana Poble Lliure, s'hauria de veure a les eleccions municipals. Posen per exemple que la CUP concorrerà sota paraigües diferents com la Crida (a Sabadell), Som Poble o Guanyem (a Girona amb Lluc Salellas), i demanen fer una valoració de com han funcionat aquestes aliances un cop es voti. Per altra banda, no només rebutgen un front d'esquerres, sinó que també es mostren en contra d'anar amb ERC a les eleccions espanyoles o catalanes. Poble Lliure entén que les estratègies de tots dos partits no van de la mà en aquests moments. Així doncs, un dels sectors importants de la CUP ja avisa que, en el front d'esquerres, no hi seran.