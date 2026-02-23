L’Audiència de Madrid anul·la la decisió de Peinado de jutjar Begoña Gómez amb un jurat popular

L’Audiència Provincial de Madrid ha anul·lat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de jutjar Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, amb un jurat popular. En una interlocutòria coneguda aquest dilluns, el tribunal avala els recursos interposats per la defensa de Gómez, que està acusada de suposats delictes de corrupció en el sector privat, tràfic d’influències, apropiació indeguda i intrusisme. Segons apunta el text de l’Audiència, no es pot portar el cas a un jurat popular “sense precisar als investigats quines conductes concretes són les que justifiquen la continuació de la causa i quina és la base incriminatòria, indiciària i provisional”.
L’any passat, el magistrat Peinado va dictar diversos autos per convertir les diligències d’investigació i perquè el cas fos jutjat, si escau, per un jurat popular. Ara, l'Audiència Provincial considera que el més oportú és que l'instructor practiqui les diligències de la investigació que s'havien acordat prèviament i comptar, així, amb "indicis concloents i consistents abans de procedir a un canvi procedimental".
Els fets que s'investiguen fan referència a la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de la Moncloa. Concretament, es vol esclarir si es va produir un desviament de diners públics i si Álvarez va exercir altres funcions privades per a Gómez. El passat 10 de setembre, la dona del president espanyol ja va declarar davant el jutge Peinado, quan només va respondre unes breus preguntes de la seva defensa. Segons fonts jurídiques, Gómez es va limitar a desgranar quines són les funcions de la seva col·laboradora i a afirmar que Álvarez té accés a tota la seva agenda.