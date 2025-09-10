Begoña Gómez diu al jutge que va demanar alguna gestió personal com a «favor» a la seva assessora

La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, només ha respost aquest dimecres a unes breus preguntes de la seva defensa durant la seva declaració davant el jutge de Madrid Juan Carlos Peinado per un presumpte delicte de malversació relacionat amb la tasca de la seva assistent al Palau de la Moncloa, Cristina Álvarez. Segons fonts jurídiques, l'esposa de Pedro Sánchez s'ha limitat a desgranar quines són les funcions de la seva col·laboradora i a afirmar que Álvarez té accés a tota la seva agenda.
Abans d'aquesta compareixença, l'assistent de Begoña Gómez s'ha acollit al dret a no declarar pel delicte de malversació davant del jutge. El jutge veu delicte en la tasca prestada per l'assessora, treballadora de la Moncloa, en relació amb activitats privades de Gómez en la recerca de finançament per a la càtedra de Transformació Social Competitiva que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. Álvarez va reconèixer el desembre passat, durant la primera declaració en qualitat de testimoni, l'autoria de determinats els correus electrònics. En un d'ells manifestava als responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez li "encantaria" que l'asseguradora continués patrocinant el màster de la Complutense. Ha afirmat que ho va fer com a "favor" per a una amiga, distingint aquesta actuació de les que desenvolupa com a assistent per portar la seva agenda "365 dies durant 24 hores al dia".
En la seva interlocutòria de citació, el magistrat raonava que la remissió per l'assistent de Begoña Gómez del correu a Reale Seguros "excedeix clarament de les seves funcions", que consistien "en la gestió de l'agenda, del correu, donar suport de seguretat i protocol en qualsevol desplaçament, reunió o intervenció de la dona del president del govern".
En concret, la instrucció assenyala que Álvarez va tramitar suposadament correus electrònics i gestions relacionades amb la càtedra extraordinària que Gómez codirigia a la Universitat Complutense, i que fins i tot va arribar a fer contactes amb empreses perquè mantinguessin el patrocini d’aquesta activitat acadèmica, malgrat que la tasca d’Álvarez era coordinar l’agenda i les gestions de Gómez com a esposa del president espanyol Pedro Sánchez. El jutge sospita que aquestes tasques, dutes a terme durant la jornada laboral i amb sou públic, podrien constituir una desviació de recursos al servei d’activitats particulars de Gómez i no pas d’assumptes institucionals.
Es tracta de la quarta ocasió en què Peinado cita la dona de Pedro Sánchez, a qui investiga des de l'abril del 2024 per diversos delictes que han anat augmentant des de la imputació inicial de tràfic d'influències i corrupció en els negocis a l'intrusisme i l'apropiació indeguda del programari creat per a la càtedra fins a incloure la malversació relacionada amb l'activitat de la seva assistent.
A més, Peinado ha reclamat a la Secretaria General de Presidència del govern espanyol que li enviï una còpia de tots els correus electrònics rebuts i enviats des d’un compte assignat a Begoña Gómez des del 2018 i fins a l’actualitat. El titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid demana que s’enviïn aquests correus a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil perquè els analitzi i n’informi el jutjat. La defensa de Gómez ja ha recorregut contra aquesta ordre en considerar-la desproporcionada perquè vulneraria la intimitat de l'esposa del president.
En acabar les declaracions, els representants de les acusacions populars d'Hazte Oír i Vox han lamentat les poques "explicacions" de Gómez, que consideren que "no ha aclarit res".