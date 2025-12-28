El temporal de pluges es desplaça al País Valencià i activen l'alerta vermella per risc d'inundació

Després d'uns dies de fortes pluges, vent i neu a causa del temporal que ha travessat Catalunya, aquest diumenge es preveu una situació semblant al País Valencià. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, davant l'avís de nivell vermell per pluges comunicat per la Aemet, ha enviat un missatge Es-Alert als mòbils de les zones afectades en el litoral sud de la província València.
En el missatge s'informa de l'alerta de Protecció Civil per risc d'inundació en litoral sud de València per fortes pluges, un episodi que es troba en curs fins a les 20.00, segons la previsió de Aemet. Es demana evitar desplaçaments, no travessar zones inundables i respectar els talls de trànsit, així com no fer activitats en llits i les seves proximitats. Així mateix, s'assenyala a la ciutadania que, si està en una zona inundable, busqui zones altes o pugi a un pis superior. El missatge insta a seguir les indicacions de les autoritats, evitar trucades innecessàries i, en cas d'emergència, comunicar amb el 112.
El govern valencià demana màxima precaució
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sol·licitat a la ciutadania "la màxima precaució" davant l'activació del nivell vermell per pluges en el litoral sud de la província de València. En un missatge difós en les seves xarxes socials, el cap del Consell recalca que és "vital evitar qualsevol desplaçament innecessari i mantenir-se allunyats de llits i zones inundables".
La situació és per tant de perill extraordinari amb possibilitat d'acumulació de 180 litres per metre quadrat en menys de 12 hores. Arran d'aquest avís, el Centre de Coordinació d'Emergències ha emès un nou butlletí de fenòmens meteorològics que estableix l'alerta per pluja nivell vermell en el litoral sud de la província de València fins a les 19.59 hores d'aquest diumenge. A la resta de la província es manté l’avís taronja per acumulacions entre 150 i 180 litres en el mateix període.
Situació crítica a la Safor i la Ribera
Alguns municipis ja han superat xifres molt destacades de precipitació acumulada, com és el cas de Guadassuar, a la Ribera Alta, on s’han registrat valors excepcionals. A les comarques de la Safor i la Ribera, diversos barrancs i rambles s'han desbordat, com el de Barxeta i la rambla d'Abanilla, a Oriola (Baix Segura). Aquesta situació ha provocat incidències en infraestructures viàries i acumulacions d’aigua en punts clau com l’autopista A-7.
Avisos als Bombers a la Ribera Alta
Els avisos als Bombers relacionats amb incidències provocades per les fortes pluges s'han intensificat des de les 15.00 hores d'aquest diumenge en la zona de la comarca valenciana de la Ribera Alta, en punts com l'Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo. Es tracta, sobretot, de vehicles encallats per l'aigua i revisions de domicilis que presentaven acumulacions degudes a canalitzacions o desguassos que no podien evacuar bé, detalla el Consorci Provincial de Bombers. Aquest cos de seguretat recalca que "continua pendent de les pluges" i comenta que la major part dels avisos "s'han resolt sense incidències més greus".