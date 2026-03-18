Cocaïna, cànnabis i ketamina: les drogues més detectades a Barcelona segons l’anàlisi d’aigües residuals

El consum de drogues que es fa en una ciutat és complicat de mesurar i, a priori, no pensaríem ni tan sols que és possible fer-ho. Però la realitat és que hi ha una manera d'estudiar-ho molt curiosa: a través de les aigües residuals. Aquestes són una gran i útil mostra del consum de drogues dels habitants d'una ciutat, ja que contenen els residus d'aquestes substàncies.
L'"Anàlisi d'aigües residuals i drogues: un estudi europeu realitzat en diverses ciutats", publicat per l'Agència Europea de les Drogues (EUDA, per les seves sigles en anglès) i realitzat per la xarxa de centres d’investigació SCORE revela que, en el cas de Barcelona, la detecció de cocaïna pràcticament s’ha triplicat el 2025. La presència d’aquesta substància a les aigües residuals de Barcelona va ser un 185% superior que el 2024. D’aquesta manera, torna gairebé als nivells del 2017 després d’uns anys de disminució.
Lleida, però, se situa per sobre de Barcelona en termes absoluts. Tarragona, que fins ara liderava aquest rànquing a l’Estat, ha deixat de participar en l’estudi, confirma l’agència. Els últims anys Tarragona destacava en l’estudi com la segona ciutat europea amb més presència de cocaïna a les seves aigües residuals, només després de la ciutat flamenca d'Anvers, on hi ha un dels ports principals d'entrada de cocaïna al Vell Continent.
Les dades s'han obtingut a partir de la informació voluntària de 115 ciutats europees de 25 països (23 de la UE, Noruega i Turquia). Amb l’objectiu de seguir els comportaments de consum de drogues dels habitants, els investigadors analitzen les mostres diàries d'aigües residuals a les zones de captació de les plantes de tractament durant un període d'una setmana entre març i maig de 2025.
Les drogues més presents a les aigües residuals de Barcelona
D'entre el llistat de drogues analitzat per l'estudi, destaquen cinc tipus que tenen una presència important a les aigües residuals de la ciutat:
- Cocaïna: és la substància que està més present a les aigües residuals de Barcelona, de fet, la ciutat es posiciona entre les 20 europees que més quantitat de cocaïna presenten en les seves aigües residuals, en concret, Barcelona ocupa el lloc 16.
- Cànnabis: és la droga il·lícita més consumida a Europa i s'ha trobat restes a totes les ciutats europees. L'estudi l'analitza a través del seu principal metabòlit, el THC-*COOH, encara que s'excreta en un percentatge baix i encara es necessita més recerca. És la segona droga més present, i que més es consumeix, a Barcelona.
- Ketamina: la segona droga que més s'identifica a l'estudi i que posiciona la ciutat en el top 10 de les ciutats europees en el consum d'aquesta substància.
- MDMA: s'ha observat un augment de consum d'aquesta droga a Barcelona respecte del 2024, ja que l'anàlisi de les aigües residual mostra un increment notable. Així i tot, no entra en el top 3 de les més consumides.
- Amfetamines i metamfetamines: les dues substàncies entren en el top 3 de les drogues que més es consumeixen a Barcelona, segons la seva presència a les aigües residuals.
La ketamina a l'alça, l’MDMA en declivi a Europa
L'informe d'aquest any destaca l'increment de la ketamina a les aigües residuals de les ciutats europees, que ha augmentat gairebé un 41% entre el 2024 i el 2025. De les 66 ciutats amb dades de tots dos anys, 40 han vist un augment d'aquesta substància l’últim any. Les concentracions més elevades s'han detectat a Bèlgica, Alemanya i els Països Baixos, tot i que dues localitats del Regne Unit lideren el rànquing.
En contrast amb l'escalada de la cocaïna i la ketamina, l'MDMA ha patit un descens del 16% en l'últim any. Aquest descens és especialment marcat en països com Alemanya, Àustria i Eslovènia, i representa una caiguda més profunda que la registrada durant l'any 2020, quan les restriccions per la pandèmia de la COVID-19 van tancar l'oci nocturn. Malgrat aquesta davallada, Espanya continua figurant entre els països amb les concentracions d'MDMA més altes del continent.