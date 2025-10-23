Les drogues més consumides a Catalunya, segons l'Observatori Català d'Addiccions

L'alcohol continua sent la substància psicoactiva més consumida a Catalunya. Segons l'Informe anual de l'Observatori Català d'Addiccions 2024, 6 de cada 10 persones d'entre 15 i 64 anys n'han begut durant l'últim mes. Concretament, entre els estudiants, el consum arriba al 53%, tot i el descens dels últims anys.
L'alcohol també és la droga que genera més demandes de tractament, un 44% del total, i la principal causa d'urgències hospitalàries per drogues (51%). A més, una de cada quatre víctimes mortals d'accidents de trànsit superava els límits legals d'alcohol. Malgrat les campanyes de conscienciació, el consum es manté estable i el seu impacte en salut i seguretat continua sent molt elevat.
El tabac i el cànnabis, dos hàbits més que persisteixen
El tabac és la segona droga més consumida a Catalunya. Tot i que la seva prevalença es troba en mínims històrics, gairebé una quarta part de la població adulta fuma cada dia. Aquesta és la droga que ocasiona un impacte en salut més important a Catalunya: més de 8.000 morts anuals.
Pel que fa al cànnabis, és la tercera substància més present. Un 12% de la població d'entre 15 i 64 anys n'ha consumit durant l'últim mes, i la xifra puja fins al 17% entre els estudiants. Són els homes més joves, sobretot d'entre 15 i 29 anys, els qui presenten els percentatges més elevats (24%). Tanmateix, el cànnabis és també la droga il·legal més decomissada i la principal causa d'inici de tractament entre els menors de trenta anys.
Els hipnosedants i la cocaïna, en auge i amb conseqüències greus
Els hipnosedants, utilitzats majoritàriament amb recepta mèdica, s'han convertit en la quarta droga més consumida. Una de cada quatre persones n'ha pres alguna vegada, amb prevalença més altres entre les dones i les persones de més edat. Entre les dones de 55 a 64 anys, gairebé un 13% n'ha consumit durant l'últim mes. Malgrat ser fàrmacs legals, el seu ús abusiu preocupa: les urgències relacionades amb aquestes substàncies han augmentat un 72% des del 2018, i són la tercera causa d'atenció hospitalària per drogues. També estan implicades en més de la meitat de les morts per reacció aguda.
La cocaïna, per la seva banda, manté uns nivells de consum baixos (2% de la població), però amb un alt impacte sanitari. És la segona substància que genera més demanda de tractament (26%), la segona que provoca més urgències (15%) i la que més es troba en les persones que han mort per una reacció aguda a les drogues (56%).
L'heroïna es manté en mínims històrics
En canvi, el consum d'heroïna continua sent residual a Catalunya. Només un 7,7% dels nous tractaments iniciats el 2024 estan relacionats amb aquesta droga, i la majoria corresponen a persones de més de quaranta anys amb llarga trajectòria de consum. Les dades mostren que el consum per via injectada és molt baix, però els casos que es mantenen continuen tenint un fort impacte social i sanitari.
Creixen les addiccions comportamentals: internet i jocs d'atzar
L'informe també alerta sobre l'augment de les addiccions no químiques, especialment entre els joves. Un de cada deu joves d'entre 15 i 24 anys presenta un ús compulsiu d'internet, amb una mitjana de gairebé quatre hores diàries. Entre els estudiants, el percentatge és encara més alt: el 30% de les noies i el 16% dels nois mostren signes d'ús problemàtic.
El joc d'apostes en línia també creix. Un 17% dels nois i un 5% de les noies estudiants hi han participat durant l'últim any. En canvi, la modalitat presencial disminueix, sobretot entre la població adulta. Tot i això, tres de cada quatre persones que inicien tractament per addiccions comportamentals ho fan ludopatia, principalment vinculada a les màquines escurabutxaques d'establiments d'hostaleria.