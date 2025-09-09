Nova llei antitabac: prohibit fumar als menors i en nous espais

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei antitabac que amplia els llocs on es prohibeix fumar, prohibeix el consum de tabac en menors i limita la publicitat de productes relacionats. La llei amplia la llista d'entorns exteriors en què no es podrà fumar i inclou les terrasses de bars, llocs on es facin espectacles públics, instal·lacions esportives, parcs infantils o estacions de transport, entre d'altres.
La prohibició del consum de tabac en menors se suma a la ja prohibida venda o entrega, i tota forma de publicitat, promoció i patrocini del tabac en qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l'àmbit digital. A banda del tabac convencional, les mesures de l'avantprojecte de llei també s'apliquen a cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes amb base amb herbes i dispositius per al consum de productes escalfats.
Pel que fa als espais en què no es podrà fumar, tant interior com exteriors a l'aire lliure, s'hi inclouen exteriors de centres sanitaris, educatius, universitaris i socials; parcs infantils i zones culturals o esportives; terrasses de bars, estacions de transport, espectacles i concerts a l'aire lliure; i vehicles de transport amb conductor. La norma inclou l'obligació d'indicar que en aquests entorns està prohibit fumar. També es prohibeix la venda i subministrament de cigarretes electròniques d'un sol ús, tant per l'impacte ambiental com la seva accessibilitat entre els joves.
Més restriccions en la publicitat
En el cas de la publicitat, l'avantprojecte de llei modifica la norma anterior i incorpora més restriccions a la promoció del tabac i productes relacionats. Es prohibeix tota forma de publicitat, directa o indirecta, inclosa qualsevol mena de comunicació comercial, ja sigui a través de mitjans impresos, audiovisuals, digitals, xarxes socials o mitjançant mostres o descomptes.
També es prohibeix la publicitat en equipaments, instal·lacions o mobiliari situat en espais d'ús públic o col·lectiu, per exemple en bars, discoteques, terrasses o altres establiments d'oci. Això inclou rètols, cartells, mobiliari urbà o d'hoteleria que incorpori logotips, imatges o referències a marques de productes del tabac o productes relacionats.
El patrocini d'activitats, esdeveniments o continguts per part d'empreses del sector, així com l'aparició de marques vinculades al tabac, també es prohibeix en publicacions, festivals i activitats culturals o esportives, siguin presencials o en entorns digitals.
Observatori per a la Prevenció del Tabaquisme
La norma també estableix la creació de l'Observatori per a la Prevenció del Tabaquisme, un òrgan de coordinació administrativa per al seguiment de polítiques públiques en aquesta matèria. L'objectiu, diu el govern espanyol, és "reforçar la governança i avaluació en la lluita contra el tabaquisme", després de la seva supressió el 2014.
Finalment, l'avantprojecte de llei modifica el règim sancionador, actualitza infraccions, quantitats i responsabilitats d'acord amb les noves mesures. S'estableix un període transitori de 12 mesos per permetre als fabricants adaptar els productes al nou marc legal i permetre que s'esgotin les existències de cigarretes electròniques d'un sol ús.
El govern espanyol demana "consens polític"
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha dit que es tracta d'una "reforma esperada" perquè hi ha nous productes i noves necessitats de salut pública. La ministra ha remarcat que és una llei per a una "majoria social que vol respirar aire net". "La salut sempre la posarem per sobre dels interessos comercials", ha insistit.
Sobre la futura votació de la norma al Congrés, la ministra de Sanitat ha esperat que "generi el mateix consens polític com consens social hi ha al carrer". Ha reivindicat que es tracta de mesures que volen ser "pioneres en la lluita contra el tabac" i ha demanat a l'oposició posar-se "del costat dels avenços sanitaris".