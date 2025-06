10.000 persones. Aquesta és la xifra de morts cada any a Catalunya per culpa de malalties associades al tabac. El 21,4% de la població major de 15 anys és fumadora, una xifra menor que el 2010 (29,4%), però que s'ha estancat en els darrers anys. Les administracions catalanes, espanyoles i europees estan endurint les regulacions i la fiscalitat entorn del tabac per reduir-ne el consum. El tabaquisme és encara el principal factor de risc de càncer i de malalties cardiovasculars al país. A escala mundial, un bilió de persones fumen.

Davant d'aquesta situació, les tabaqueres, amb multinacionals com ara Philip Morris, que n'ha estat precursora, fa anys que van iniciar un canvi de rumb: deixar de centrar-se en el tabac per posar el focus en les "alternatives sense fum". Productes com les cigarretes electròniques o els dispositius de tabac escalfat, que consideren menys nocius per la salut, són ara la seva gran aposta, sense descuidar el tabac tradicional. L'últim any, la multinacional va facturar més pel seu vapejador IQOS que per Marlboro, una de les seves marques més populars.

Assumeixen que la cigarreta tradicional té cada cop menys futur, però reivindiquen la seva reconversió i demanen que les regulacions sobre aquests productes siguin més laxes que les del tabac, perquè entre altres beneficis, destaquen que són una via per acabar-lo deixant. Però les administracions no ho veuen igual i a la comunitat mèdica hi ha divisió.

Ajuda a deixar de fumar?

“Si algú no fuma, que no comenci, si algú fuma que ho deixi i si no ho pot deixar, que es passi a les alternatives”. Aquesta és la màxima de la nova etapa de Philip Morris. Els seus responsables insisteixen en la idea de les “alternatives sense fum” com una opció ideal per deixar el tabac. I posen d’exemple el vàper IQOS. Segons dades de la companyia, set de cada deu persones que van començar a usar-lo van deixar el tabac. Tomasso di Giovanni, directiu de la companyia, sintetitza la idea: "Cal incentivar les alternatives i alhora, crear límits per limitar-ne l'adopció per part dels no fumadors i els joves".

Di Giovanni, en declaracions a Nació, treu pit dels casos de Suècia i el Japó. Al país nòrdic les bosses de nicotina han reduït a mínims les cigarretes tradicionals (només un 4,5% dels adults fumen) i al Japó en deu anys s’ha passat d’un 25% de fumadors de tabac a un 15%, gràcies a l’auge del vàper. Ara bé, a Europa en general i a Espanya en particular, la situació és oposada. La tabaquera reivindica que si es posen les mateixes condicions a les alternatives que al tabac, les cigarretes, que són més nocives, seguiran triomfant. “Crec que el risc real és per a les persones que fumen i no tenen alternatives”, sentència di Giovanni.

Contra la regulació

A Espanya, el rumb de les tabaqueres com Philip Morris o British American Tobacco entronca amb la regulació. El Ministeri de Sanitat, encapçalat per Mònica García, de Sumar, va aprovar l’abril de 2024 el Pla Nacional de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027. Una de les mesures consisteix a equiparar directament la regulació de les cigarretes electròniques amb la del tabac. Mateixa fiscalitat i mateixes restriccions sanitàries. El pla també planteja prohibir els dispositius d'un sol ús relacionats amb el tabac (bosses de nicotina). Per això, tot i està triomfant als Estats Units o a Suècia, a Espanya estan prohibides. El decret que desenvolupa aquesta regulació ja ha estat remès al marc europeu per a la seva avaluació i al·legacions i les tabaqueres treballen l'àmbit de la incidència política per estovar les regulacions.

A Europa, la darrera normativa data del 2014. El 26 de maig, quinze estats membre de la Unió Europea, Espanya inclosa, van reclamar a Brussel·les actualitzar-la. D'altra banda, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) també dona l’esquena a les “alternatives sense fum”. Di Giovanni, ho lamenta: "Ho hem intentat diverses vegades, però l'OMS no està disposada a dialogar amb les tabaqueres".

Contradiccions mèdiques

Les veus autoritzades de les tabaqueres repeteixen un mantra. Les "alternatives sense fum" no són saludables, però són menys nocives que el tabac. Stefano Volpetti, responsable dels productes lliures de fum de Philip Morris, assegura que "redueixen en un 99% els químics del tabac". En aquesta línia, Giselle Baker, científica de l'empresa, se centra en la nicotina. "Té un risc mínim sobre la salut dels adults i no causa càncer". Les seves alternatives mantenen la nicotina, però com que no cremen tabac, redueixen dràsticament els productes químics.

Ara bé, la seva visió contrasta amb la de Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia del Departament de Salut. "És cert que alguns dels productes poden contenir menys substàncies tòxiques perquè no hi ha combustió ni monòxid de carboni, però alliberen aerosols i compostos químics i, per tant, afecten la salut pulmonar i cardiovascular", afirma la metgessa.

Martínez reconeix que cal continuar investigant per saber la magnitud dels problemes generats per les cigarretes electròniques, però s'afanya a contradir el discurs de Baker sobre la nicotina. "Per si mateixa és addictiva i pot augmentar la pressió arterial, la freqüència cardíaca i el risc de patologies cardiovasculars", sosté. A més, genera addicció a substàncies tòxiques com l'alcohol i el tabac i les persones que en consumeixen creen tolerància i tenen més vulnerabilitat a tornar-se addictes".

I els joves?

La política de Philip Morris deixa un cap per lligar: els joves. El vicepresident de la companyia, Tomasso di Giovanni, assegura que ells no “tenen interès” en el mercat juvenil. “L’únic objectiu és fer que els fumadors adults facin la transició de les cigarretes als productes alternatius al tabac”. Ara bé, a Catalunya les xifres juguen en contra d'aquest discurs. Salut va informar fa uns dies que les cigarretes electròniques les consumeixen l'1,3% de la població de 15 anys o més. A banda, la Generalitat les considera “una porta d’entrada al tabac per tots aquests joves”.

Martínez remarca perquè les cigarretes electròniques són nocives pels joves. "Tenen el cervell en desenvolupament i el consum dels vapejadors afecta la memòria, la capacitat d'atenció i el control dels impulsos. A banda, augmenta la vulnerabilitat d'altres addiccions". L'experta de l'Institut Català d'Oncologia remata augurant "una epidèmia de les cigarretes electròniques com la que va haver-hi amb el tabac".

Les administracions posen els nous productes al sac del tabac tradicional i no donen treva, però les tabaqueres reivindiquen el seu dret a la reconversió industrial amb una oferta menys nociva per a la salut. En ple debat sobre les noves regulacions, la guerra està servida.