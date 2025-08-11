Els socorristes tornen a protestar davant la seu del PSC en l'onzè dia de vaga: «No hi ha cap avenç»

Els socorristes de Barcelona han tornat a protestar aquest dilluns al matí davant la seu del PSC, en l'onzè dia de vaga indefinida i amb les negociacions enquistades. "No hi ha cap avenç. Després d'onze dies de vaga i d'un cap de setmana de molta calor encara no hem rebut cap resposta", ha assenyalat el president del comitè d'empresa, Jeremías Marchese, enmig d'una sorollosa batucada i xiulada al carrer de Pallars, on els socialistes hi tenen la seu. "Estem a l'espera. La ciutat es troba en plena onada de calor, les platges estan molt plenes i els serveis mínims no garanteixen la seguretat, ho diem des del dia 1 d'agost", ha continuat Marchese, que ha apel·lat a la "responsabilitat" de l'Ajuntament de Barcelona per concertar una nova mediació al Departament de Treball.
Els socorristes reclamen que es tinguin en compte totes les tasques que desenvolupen en el servei de vigilància, demanen que es "redissenyi" el servei de salvament i que se n'ampliïn els horaris. En paral·lel, critiquen la proposta feta per l'Ajuntament de Barcelona -rebutjada en assemblea el 7 d'agost- i acusen el consistori de "falta de coneixement" sobre el servei que proporcionen. "La proposta era la mateixa que es va posar sobre la taula el 18 de juliol, en la reunió entre ajuntament i la concessionària FCC. Alguna petita millora, però totalment insuficient", ha etzibat el president del comitè d'empresa. "L'oferta final ha de ser més concisa i ha de resoldre les problemàtiques que s'arrosseguen des del 2023, amb l'altra empresa concessionària", ha puntualitzat Marchese.
D'altra banda, el president de comitè d'empresa ha volgut respondre a la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, sobre les millores laborals i salarials dels socorristes de Barcelona. "Hi ha un deute de l'anterior licitació que ronda els 100.000 euros, quasi tot sou dels treballadors", ha destapat Marchese, que ha negat les afirmacions de Bonet que el salari dels socorristes de Barcelona està per sobre de conveni i que el plec de licitació s'ha millorat un 40%.
"Això genera molta desinformació i estem esperant una pròxima reunió per aclarir-ho", ha manifestat Marchese. "Hem apujat el to de la protesta i no ens quedarem quiets pel que fa a la mobilització", ha avisat el president del comitè d'empresa, que sí que ha descartat tornar a hissar les banderes vermelles a les torres de vigilància.
"No ho repetirem, perquè els usuaris no en tenen la culpa. La responsabilitat de la seguretat a les platges és nostra quan estem al 100%, però ara l'ha de brindar l'Ajuntament", ha conclòs Marchese.