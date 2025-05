De campus universitaris a piscines: sis nous espais on estarà prohibit fumar

Canvis en els espais i zones on es permet fumar. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat que l'esborrany de reforma de la llei antitabac que treballa el seu ministeri prohibeix fumar a patis de centres escolars, vehicles d'ús laboral, sales de festa exteriors, campus universitaris, instal·lacions esportives i piscines d'ús col·lectiu.

Aquests àmbits se sumarien a d'altres ja anunciats, com ara les terrasses i les marquesines d'autobús. García n'ha parlat en declaracions a la Cadena Ser. Aquest projecte ha de passar encara pel Consell de Ministres i després pel Congrés dels Diputats, on el PSOE haurà de buscar suports perquè la reforma pugui aprovar-se.

García ha defensat concretament la mesura de prohibir fumar a les terrasses, la qual també compta amb el suport del Departament de Salut català. "És una decisió que està avalada per l'evidència científica i per una àmplia majoria de la ciutadania, inclosos molts fumadors", ha apuntat.

La reforma també contempla la regulació de l'ús de cigarretes electròniques i dispositius de tabac escalfat, que seran equiparats normativament al tabac convencional pel que fa a les restriccions d'ús en espais públics. El decret que desenvolupa aquesta regulació ja ha estat remès al marc europeu per a la seva avaluació i al·legacions.

La ministra espera que l'esborrany de la llei pugui aprovar-se aviat i remarca que s'emmarca en la feina feta amb altres estats membres de la Unió Europea, a través del Consell de Ministres de Salut. El ministeri subratlla que totes aquestes mesures va en la línia de les recomanacions internacionals.

Noves dades sobre el consum de tabac

El consum de tabac entre els majors de 15 anys va baixar lleugerament el 2024 fins al 21,4%, segons dades del Departament de Salut. L'any anterior aquest consum se situava en un 22,6%. D'altra banda, hi ha un 1,13% de la població de 15 anys o més que consumeix cigarretes electròniques i més d'un 60% dels que les utilitzen o les han utilitzat segueixen fumant. A més, hi ha un 5% que les havia utilitzat anteriorment.

El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, detallava aquest dilluns que tot i que el percentatge de consumidors de vapejadors és baix els preocupa la tendència, ja que poden ser una porta d'entrada al consum de tabac per als joves i va desmentir que siguin una via per deixar de fumar.