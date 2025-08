El temps del cap de setmana del 2 i 3 d'agost: clima tranquil a l'espera d'una pujada de temperatures

Temps tranquil. El cap de setmana del 2 i 3 d'agost serà majoritàriament assolellat tot i que, en grau més baix, els núvols i els ruixats també faran acte de presència. Tot plegat a l'espera de la setmana vinent, quan les temperatures tornaran a pujar i pot venir una nova onada de calor.

Dissabte al matí el cel estarà molt ennuvolat al litoral i prelitoral i serè a la resta del país. Les temperatures continuaran en la línia d'aquesta setmana. Ja al matí pot haver-hi ruixats al Barcelonès i al Vallès Oriental.

A la tarda, s'esperen ruixats a punts de l'interior del quadrant nord-est. Seran d'intensitat feble o puntualment moderada. Hi ha un avís per intensitat de pluja (2/6 en l'escala del Meteocat) de 12:00 a 18:00 a sis comarques: Ripollès, Osona, Garrotxa, Selva Gironès i Pla de l'Estany.

El diumenge al matí tot el país tindrà un cel assolellat excepte el sud-est, on hi haurà núvols baixos. A la tarda, el panorama seguirà prou ennuvolat i pot haver-hi ruixats a la Garrotxa i el Ripollès. La temperatura seguirà com durant tota la setmana, però serà l'últim dia abans de les variacions. Tot indica que dilluns pugen els termòmetres i podem estar davant d'una nova onada de calor.

Aquest dissabte, Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 26 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 26 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 17 graus que pujarà fins als 37 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 33 °C a la tarda.