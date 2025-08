Una parella deixa el seu fill sol a l'aeroport per tenir el passaport caducat

La gent que treballa als aeroports ha de viure i presenciar situacions tan surrealistes com la que va passar aquest dilluns a l'aeroport de Barcelona-El Prat. Ho ha explicat una treballadora aeroportuària al seu perfil de TikTok en un vídeo que ja compta amb més de disset mil m'agrades i més de 300.000 visualitzacions.

Un noi de 10 anys sol a la terminal

Al vídeo la treballadora explica que en un dia normal de treball, quan un dels avions que surt de l'aeroport de Barcelona ja estava preparat per volar, la van avisar perquè hi havia un nen de 10 anys sol a la terminal. El vol es va paralitzar i quan ella va arribar on estava la criatura amb la Guàrdia Civil, li van explicar que els seus pares havien pujat a l'avió per anar de vacances, però com el nen no tenia el passaport renovat no el deixaven pujar al vol. La parella va decidir anar-se'n de vacances només amb un dels seus fills i deixar a l'altre sol a la terminal amb només 10 anys.

Segons narra la treballadora, van avisar al comandant perquè preguntara als passatgers de l'avió si algú s'havia deixat el nen a terra. Ningú va contestar, així que la Guàrdia Civil va començar a revisar les dades dels passatgers. La Guàrdia Civil va localitzar els pares dins de l'avió i, de seguida, els treballadors van baixar els seus sis equipatges, ja facturats. "Per sort les maletes estaven a la porta i no vam haver de buscar molt", explica la treballadora al vídeo.

El problema amb el passaport

Aquesta situació va retardar el vol i va obligar els pares del menor a donar moltes explicacions als agents. El nen, de nacionalitat espanyola, tenia el passaport d'aquí en vigor, però el seu passaport original —d'un altre país— estava caducat. Per aquest moriu, la criatura necessitava un visat per volar i no el tenia.

Els pares sí que havien pogut embarcar amb el fill petit, però, en veure que el gran no podia pujar, van optar per deixar-lo enrere amb la intenció que un familiar que havien trucat passés a buscar el nen més tard, segons van explicar a les autoritats. "Com a mare, flipo. En quin cap cap deixar un nen de 10 anys a terra com si res?", es qüestionava la treballadora al vídeo indignada per la decisió que havien pres els dos pares amb el seu fill de 10 anys.