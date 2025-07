Un problema tècnic causa retards als aeroports pròxims a Londres

Un problema en els sistemes de control del trànsit aeri causa aquest dimecres a la tarda retards als aeroports pròxims a Londres, al sud del Regne Unit. Segons informen les autoritats britàniques, la incidència ha durat prop d'una hora i ja s'hauria resolt, però durant aquesta estona no hi ha hagut enlairaments ni aterratges de vols a cap dels aeroports afectats. Un cop solucionat el contratemps, ara s'espera que la situació es vagi normalitzant de forma progressiva, per bé que els retards i les demores es poden allargar durant la resta de la jornada, en un context de gran utilització de les infraestructures aeroportuàries pel període de vacances.