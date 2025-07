Un terratrèmol de magnitud 8,8 a la costa de Rússia fa activar les alertes per tsunami a diversos països

Un terratrèmol de magnitud 8,8 a l'escala de Richter a 130 quilòmetres de la costa est de la península russa de Kamtxatka, a l'oceà Pacífic, ha sacsejat els països de la zona la matinada d'aquest dimecres i ha fet activar les alertes per tsunami a Rússia, Japó, els Estats Units, Perú i Xile. El Servei Geològic dels EUA ha informat que es tracta del sisè sisme més fort de la història registrada i les diverses autoritats han fet desallotjar les costes i han alertat que les pitjors onades poden arribar hores després.

Concretament, el tremolor ha estat intens a la península russa i ha provocat diversos ferits encara per concretar, així com danys materials. No consten, però, víctimes mortals. El governador del Krai de Kamxatka, Vladímir Solodov, ha fet una crida a desallotjar les zones més properes a la costa, mentre que els Estats Units han demanat a la població de Hawaii i de diversos punts d'Alaska que es preparin per fortes inundacions. Al seu torn, la Xina ha emès una alerta per onades que podrien arribar als sis metres d'altura.

🚨 Doctors seen operating mid-Earthquake



Surgery team in Russia's Kamchatka refused to stop even as the 8.8 earthquake struck



Operation completed successfully

Russia's Health Ministry confirms the patient is safe #Earthquake #Tsunami #Russia https://t.co/CuW77isLsF pic.twitter.com/1hdKPUL6cY — Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 30, 2025

"Insto tothom a no acostar-se a la costa en zones de risc de tsunami i a seguir els anuncis per megafonia", ha advertit Solodov en un missatge en què ha demanat a la població que mantingui la calma i no es deixi endur pel pànic, així com que confiï només en la informació oficial. En aquest sentit, ha informat que els especialistes ja han començat una inspecció minuciosa de les instal·lacions socialment significatives per detectar possibles danys, com escoles, escoles bressol i hospitals.

Per la seva banda, la Delegació de Kamtxatka del Servei Geofísic Unificat de Rússia ha informat d'una alerta de tsunami a la costa de la Badia d'Avatxa, al sud-est de la península, i s'ha fet ressò de la destrucció de la façana d'una guarderia de la regió on no hi havia nens. "Segons les dades preliminars, no hi ha danys greus ni víctimes", ha assegurat el governador de Sakhalin, una mica més al sud.

Hi haurà actualització.