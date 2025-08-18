Torna la carn al primer restaurant vegà amb tres estrelles Michelín del món

El 2021, després de la pandèmia, a Nova York va reobrir l'Eleven Madison Park, un restaurant amb 15 anys d'història. Ho va fer, però, amb un canvi significatiu a la seva carta: s'eliminaven tots els aliments d'origen animal. El 2022 va ser reconegut com el primer restaurant vegà amb tres estrelles Michelin del món. Ara, mitjançant un comunicat a Instagram -i més extens a la web-, el xef suís Daniel Humm ha anunciat que l'Eleven Madison Park tornarà a incloure opcions d'origen animal a la carta a partir del 14 d'octubre.
En el breu text detalla que, després de 20 anys al capdavant del restaurant, "ha arribat el moment de canviar de nou". Així, tot i que la base del menú continuaran sent els vegetals, els comensals podran optar per incloure carn o peix en alguns plats. Quan Humm va anunciar que l'Eleven Madison Park tindria una carta 100% vegetal va adduir motius mediambientals. A la CNN va explicar que després de la pandèmia va sentir la responsabilitat amb el planeta i amb la sostenibilitat del sistema alimentari. Aquest discurs l'ha portat a ser nomenat Ambaixador de Bona Voluntat de la UNESCO per a l'Educació sobre l'Alimentació.
Després de quatre anys i mig mantenint-se fidel al canvi postpandèmic, Humm ha explicat en una entrevista que ara canvia de nou amb l'objectiu d'atreure més clients al restaurant. Ho necessita tant per motius econòmics com per ser més hospitalaris. "Creia molt en l'enfocament global, però no em vaig adonar que exclouríem gent. Sé que la millor manera de continuar defensant la cuina vegana és deixar que tothom participi al voltant de la taula", va argumentar.
La polèmica del canvi no ha tardat a arribar als comentaris de la publicació del comunicat a Instagram. Mentre alguns celebren la decisió d'oferir més opcions al menú, la majoria expressen decepció i indignació. Fins i tot n'hi ha alguns que qüestionen el compromís del xef amb la sostenibilitat, i es pregunten si la seva preocupació pel benestar animal i l'impacte de la ramaderia al medi ambient eren tan reals com fa quatre anys.