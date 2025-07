Troben mort Josep Solsona, exalcalde de Puigverd de Lleida

L’exalcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, ha estat localitzat mort aquest dimarts als 43 anys en circumstàncies que encara estan per aclarir. Segons el diari Segre, tot apunta que l'exbatlle s'hauria tret la vida en un context de moltes dificultats personals i professionals.

Solsona, que va ocupar l'alcaldia fins al seu cessament per una moció de censura l’1 de juliol de 2024, havia estat involucrat en diversos escàndols. Aquella moció va rebre el suport de 7 dels 9 regidors del consistori i després que Solsona fos expulsat del grup municipal de Junts. Úrsula Barrufet el va rellevar en el càrrec. L'exalcalde havia arribat a l'alcaldia de Puigverd de Lleida l'agost del 2022, precisament gràcies a una moció de censura contra Sandra Barberà, l'actual portaveu d'Esquerra al consistori.

A principis d’aquell any, va ser detingut per un presumpte cas de violència de gènere en l’àmbit familiar. Posteriorment, al cap d’un any, va ser acusat d’assetjament laboral per part de la secretària municipal, un fet que va derivar en una trifulca a l’ajuntament.

La seva mort posa fi a una trajectòria política marcada per la polèmica i les tensions institucionals. La notícia ha commocionat la localitat de Puigverd de Lleida, on Solsona va ser una figura polaritzadora. Alguns el recorden per la seva gestió, mentre que d’altres no han oblidat els fets que van marcar els seus últims mesos.