Detinguts dos joves a Tàrrega per un robatori violent i incidents amb la policia

Dos joves de 25 i 31 anys han sigut arrestats aquest dilluns a Tàrrega després d’un seguit d’incidents que van acabar relacionant-los amb un robatori amb violència. Segons la policia, al matí una dona havia denunciat que li havien arrencat una cadena d’or al carrer Sant Agustí. La descripció del sospitós coincidia amb un noi conegut pels agents per altres intervencions recents a la capital de l’Urgell.
A primera hora de la tarda, la Policia Local va localitzar un dels presumptes autors a prop de les piscines municipals i el va detenir. Poc abans, en un altre punt de la ciutat, un altre jove havia entrat en un edifici abandonat del carrer Urgell després de trencar una finestra. En ser sorprès pels agents, va reaccionar de manera agressiva i es va autolesionar amb els vidres fins que el SEM el va poder atendre.
Durant l’escorcoll previ al seu ingrés a les dependències policials, els Mossos li van trobar amagada al mitjó una cadena d’or que es corresponia amb la sostreta hores abans. Davant aquests fets, també va ser imputat pel robatori violent, a més dels delictes de danys, atemptat contra l’autoritat i resistència.
Els dos arrestats, que acumulen antecedents, van passar aquest dimarts al matí a disposició del jutjat de guàrdia de Cervera.