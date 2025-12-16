Els Mossos detenen sis persones per lesions i intent d'homicidi durant una baralla a Lleida

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones, entre els quals un menor d'edat, per la seva presumpta implicació en una baralla ocorreguda la matinada del 18 d'octubre a prop d'un bar musical del barri del Clot de Lleida. La policia els acusa dels suposats delictes de lesions amb participació en baralla tumultuària i d'homicidi dolós en grau de temptativa. Una de les víctimes va ingressar amb pronòstic greu a l'hospital per una ferida d'arma blanca. Segons informa la policia, dos amics de la víctima van explicar que inicialment els havien agredit quan volien accedir a un bar musical situat a l'avinguda Alcalde Porqueres i, quan marxaven, un grup de persones els va perseguir i colpejar fins que un d'ells va apunyalar el seu company.
L'agressió amb arma blanca s'hauria produït en la rampa d'accés d'un aparcament de la plaça de la Constitució. Els agents i serveis sanitaris van socórrer la víctima, la qual va ser traslladada en estat greu a l'hospital amb una punyalada a l'abdomen. Els Mossos van començar a recopilar informació de testimonis, de l'entorn del bar musical i de les càmeres de seguretat dels establiments recorreguts en la fugida. La investigació va confirmar els fets relatats i els agents van anar determinant la identitat dels presumptes autors.
Atesos altres incidents ocorreguts al local, a finals de novembre els Mossos van fer-hi un control que es va saldar amb 72 persones identificades. A més, els agents van aixecar tres actes per tinença d'armes blanques, tres per substàncies estupefaents i una per desobediència als agents de l'autoritat.
Un cop recopilada la informació, el 2 de desembre es va detenir un home de 49 anys que hauria iniciat l'agressió a la porta de l'establiment, tot i que no va participar en l’agressió posterior. També es va detenir dos homes, de 27 i 32 anys, i una dona, de 25 anys, que haurien perseguit i agredit les víctimes. Dos dies més tard es va detenir un altre home de 19 anys i, finalment, el 9 de desembre es va detenir un menor d'edat.
Segons informen els Mossos, un dels detinguts va quedar en llibertat després de declarar a comissaria, el menor va passar a mans de Fiscalia de Menors i la resta van passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Lleida. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.