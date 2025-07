Els nous pisos promesos de la Generalitat a Barcelona: 600 en marxa, 1.200 sense calendari

Fa dos anys, en una trobada primerenca per al llavors nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la Generalitat va comprometre's a construir 1.764 pisos públics en 27 solars de l'Ajuntament, que els serien cedits. A l'altra banda de la taula amb Collboni encara hi havia Pere Aragonès (ERC) al capdavant del Govern. L'acord volia obrir un nou escenari. I això significava disparar, en relació amb els anys previs, la implicació de l'administració catalana amb la construcció d'habitatge social. L'Ajuntament feia temps que denunciava estar massa sol en aquests esforços. Ara, gairebé dos anys més tard, finalment s'ha signat la cessió del dret a superfície dels primers 11 solars d'aquell acord -la Generalitat se'ls quedarà durant 75 anys- i s'han anunciat els projectes arquitectònics de les noves finques.

A la pràctica, això suposa tant accelerar l'arribada de gairebé 600 habitatges nous (594) a càrrec de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) com mantenir la incògnita sobre com i quan arribaran els altres 1.200 pisos promesos fa dos anys. De fet, l'acte oficial d'aquest dimecres ha comptat tant amb l'alcalde Collboni com amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Tanmateix, de manera excepcional, la convocatòria de premsa no ha permès cap pregunta dels periodistes presents a la sala.

Així, malgrat que al principi s'anunciés que el pla dels 27 solars es dividiria en una primera fase en què ja hi havia 14 solars -al final van ser-ne 11- que estaven preparats per construir-hi ràpidament, i que els següents dos anys es donarien els detalls dels terrenys que formarien part de la segona fase, a l'estiu del 2025 encara no es té cap pista dels 16 solars on s'ubicarà el gruix del pla acordat entre la Generalitat i l'Ajuntament. Fonts de l'administració catalana remarquen que això correspon al consistori, que és qui ha de lliurar les parcel·les. Fonts de la institució local asseguren que tenen els espais reservats, però no detallen més informació.

Mentrestant, alguns projectes ja veuen una mica de llum. Els 11 solars inicials, que es reparteixen sobretot entre el districte de Sant Martí i el de Sants-Montjuïc, ja estan en mans de la Generalitat. Tanmateix, abans de tenir-los plenament disponibles, l'Incasòl ja havia preparat els concursos arquitectònics prèviament i a hores d'ara ja té els projectes guanyadors per a aixecar les finques socials a nou parcel·les. Les altres dues restants tenen uns ritmes una mica diferents i es preveu tenir-ne els projectes adjudicats a la tardor, expliquen fonts de la institució.

