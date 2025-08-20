La Generalitat reparteix 84.000 productes menstruals reutilitzables a dones vulnerables des del març

La Conselleria d'Interior i Feminisme ha repartit des del mes de març 84.000 productes menstruals reutilitzables a dones en situació de vulnerabilitat. La Generalitat ha reforçat així, en conveni amb l'Associació Cívica La Nau, les accions per garantir els productes menstruals a totes les dones, especialment les que es troben en situació de vulnerabilitat.
La campanya s'emmarca en el programa 'La meva regla, les meves regles' que va impulsar el govern de Pere Aragonès el març del 2024, amb Tània Verge al capdavant de la conselleria. El Govern reparteix, seguint aquest pla, productes menstruals com la copa, calces i compreses reutilitzables disponibles en farmàcies. L’objectiu és facilitar l’accés a aquests productes, donar la possibilitat que els coneguin i els puguin provar.
Una de les principals conclusions que s'han extret de l'avaluació de l'impacte del programa és que les dones més vulnerables van ser les que menys van accedir als productes durant la primera fase de desplegament, segons un comunicat del Govern. El diagnòstic va evidenciar, doncs, la "necessitat" de complementar la distribució universal amb accions específiques dirigides als col·lectius amb menys accés al sistema sanitari o a les eines digitals, com és el cas de moltes dones vulnerables.
Durant els mesos d'abril i maig es va fer una primera entrega de 48.000 lots de compreses reutilitzables, que es van distribuir entre 174 entitats socials i van arribar a un total de 45.240 dones. Posteriorment, durant la tercera setmana del mes de juny, es va fer un altre repartiment de 36.000 lots més, que es començaran a entregar a entitats socials a partir del setembre. A més, la Conselleria té prevista una tercera entrega de 36.000 lots que es distribuiran durant l'últim trimestre de 2025.