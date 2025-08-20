Dues dones han resultat ferides i quinze han hagut de ser desallotjades aquest dimecres a causa de l'esfondrament del terra d'un pis en un edifici de Badalona. Les dues persones afectades són una mare i una filla del primer pis, segons han informat Bombers. La mare, de 71 anys, ha caigut fins a l'habitatge de sota quan ha col·lapsat el terra i s'ha fet un forat de tres metres quadrats. La seva filla també ha requerit que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'atengués i ambdues han sigut traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
A part d'aquestes dues víctimes, el sinistre també ha obligat a desallotjar tots els veïns de l'immoble, que té 12 habitatges, ja que el Grup d'Estructures Col·lapsades dels Bombers i serveis municipals els han considerat inhabitables. Es tracta d'un edifici que es va construir fa 62 anys, és a dir, el 1963.
Els Bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí que s'havia produït aquest sinistre en un edifici al carrer de Mare de Déu de Lorda, al barri de Sant Antoni de Llefià. En el moment de l’esfondrament, a l'habitatge també hi havia el marit i la filla del matrimoni, que han resultat il·lesos. A la planta baixa no hi havia ningú, segons indiquen els Bombers.
Pel que fa a l'esfondrament, aquest ha causat que es fes un forat per on ha caigut material entre les bigues. Després que els tècnics municipals i els Bombers en fessin la valoració, s'ha comprovat que estaven en força mal estat i s'ha decidit que els inquilins no podran tornar a casa seva per danys estructurals.
El cos d'emergències han acompanyat alguns veïns a recollir les seves pertinences més urgents i hi tornaran aquesta tarda per agafar-ne més.
Segons informa l’Ajuntament de Badalona, nou dels dotze pisos estaven habitats mentre que els altres tres, buits. Les persones afectades seran ateses pels Serveis Socials al Servei Bàsic d’Atenció Social 5 de Llefià. En les pròximes hores es determinarà si els veïns desallotjats poden passar aquesta primera nit amb familiars o si és necessari trobar altres recursos.
Danys "importants" i causa "patològica"
Els Bombers de la Generalitat han assegurat que la causa de l'esfondrament és "patològica" i que els danys a l'immoble són "importants". En una atenció als mitjans davant l'edifici, el sotscap de guàrdia d'emergències de la regió metropolitana nord del cos, Roger Llinàs, ha explicat que ha col·lapsat l'encofrat de la primera planta, provocant la caiguda d'una senyora. Pel que fa a les causes, ha dit que "probablement" es tracta d'un edifici "amb ciment aluminós" i que "les humitats" al llarg dels anys l'han anat afeblint.
Llinàs ha explicat que, pel que han pogut observar, i pel color i l'estat de les bigues, havien "patit per dilatació i es veia l'armadura". Just després de la inspecció ocular, han determinat que no es podria romandre a l'immoble "fins que no es faci un peritatge complet de danys i es valori l'habitabilitat de l'edifici".
En aquest sentit, ha aventurat que una possibilitat és que el dany podria estar "molt localitzat" on s'ha produït l'esfondrament, cosa que voldria dir que es podria fer "una reparació i un reallotjament" dels veïns. Amb tot, no ha descartat que es constati que totes les bigues estan en un estat similar i que els experts haurien de valorar "si és o no viable l'edifici".