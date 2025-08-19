El «correfoc» del carrer Progrés guanya el concurs de guarniments de Gràcia

El carrer Progrés s'ha endut el primer premi d'Honor del concurs de guarniments de Gràcia mentre que Mozart s'ha endut el segon i el carrer Jesús, el tercer. Així s'ha anunciat aquest dimarts a la tarda des de la plaça de la Vila de Gràcia, on s'ha celebrat el lliurament de premis entre l'expectació i els habituals crits de "tongo".
Acte seguit, els de Progrés s'han dirigit amb eufòria cap al seu carrer batejat com "Progrefoc" per celebrar-ho mentre a l'altra banda de les tanques la gent s'acumulava fent cua per poder veure els guarniments mereixedors del premi. Ramon Ortiz, membre de la comissió del carrer Progrés, ha admès a l'ACN que enguany no anaven amb expectatives de premi, si bé ha assegurat que és un guarnit "molt treballat".
Com ha explicat Ortiz, aquest simula un correfoc, un element triat pels festers per reivindicar aquest acte de la cultura popular després que l'any passat les festes de Gràcia no celebressin els correfocs. "Tot el carrer són les colles de cultura de foc de Gràcia", ha explicat en relació amb la Diabòlica, la Malèfica o la Vella.
A més, Ortiz ha reconegut que el premi té un "punt especial", ja que el guarniment el va escollir el besnet de l'Emiliu, president històric de la comissió del carrer, que va morir el passat mes de gener. "El dia que el vam enterrar vam celebrar l’assemblea per escollir el guarnit del correfoc", ha explicat.
El guarnit s'ha fet principalment amb material reciclat, com ampolles, garrafes i elements d’anys anteriors. La decoració de la via s'articula des d'una gran porta de l'infern a l’inici, que dona pas a aquest ‘correfoc’ de Gràcia. A partir d’aquí, els visitants es troben amb figures com les colles infantils dels Malsons i els Escuats, la Malèfica del Coll, fins a arribar als Bastoners de Gràcia i, a la part baixa, a la Diabòlica i la Vella. Les bèsties Gaudiàmus i el Drac de Gràcia serveixen com a sortida del recorregut.
Mozart i Jesús completen el podi dels carrers de Gràcia
En l’anterior edició el guanyador del concurs de guarnits va ser el carrer Mozart, amb una proposta anomenada ‘MozartZaki’, que oferia un viatge al Japó de l’estudi Ghibli. Aquest any han aconseguit la segona posició amb una revisió de la llegenda de Sant Jordi en clau feminista, on la Jordina se salva sola del drac. Els guarnits del carrer Jesús, amb un homenatge a les colles de cultura popular de la Vila de Gràcia, s'han alçat amb el tercer premi.
La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, ha assegurat durant els premis que el guarnit i la festa són "més que qualsevol cosa". "Ens emocionem a través del guarnit", ha dit. D'altra banda, l'incident patit al carrer Verdi, amb part del guarnit cremat, ha estat també present durant el lliurament.
De fet, ha rebut una menció especial per la "resistència i la superació" i aguantar "els atacs vandàlics de persones sense rostre i no defallir ni davant les adversitats ni davant del foc, tot mantenint la festa". A més, festers d'altres carrers s'han solidaritzat també amb Verdi, amb pancartes com 'Estem cremades. Amor i suport a Verdi'. Lina López ha destacat en positiu la resposta "improvisada" i "unitària" dels carrers de Gràcia i el "suport mutu", un moment en què alguns festers s'han emocionat entre aplaudiments a tota la plaça.
Crits contra el PSC
El lliurament de premis a la plaça de la Vila ha comptat amb diverses autoritats, com la regidora del Districte, Laia Bonet, i la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez. Bonet ha estat xiulada i durant els premis s'han escoltat alguns crits en contra del PSC. També han fet visible la seva protesta els socorristes de les platges de Barcelona en vaga indefinida, que hi han estat presents amb pancartes però sense interferir directament en l'acte. No hi ha faltat tampoc les banderes en suport al poble palestí i la menció al genocidi a Gaza.