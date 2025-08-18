Nous detalls sobre l'incendi del carrer Verdi a la festa major de Gràcia

Dubtes i incerteses sobre l'incendi del carrer Verdi de Barcelona en plena festa major de Gràcia. Segons ha avançat Betevé, els Bombers de la capital catalana han tancat el seu informe amb la conclusió que no es pot determinar quin és l'origen de les flames. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i Endesa descarta que l'inici del foc es trobi al quadre elèctric.
El mateix mitjà públic de la capital catalana explica que la investigació és confidencial i que només ha transcendit, segons fonts de l'Ajuntament, aquest origen incert de les flames. Cal recordar que l'incendi ocorregut durant la matinada de diumenge ha cremat el guarnit de la portalada del carrer Verdi. El foc va començar al voltant de les 5.45 hores, més de dues hores després del final de les activitats programades, i no va deixar cap ferit.
Endesa descarta l'origen en el quadre elèctric
El quadre elèctric de la cantonada del carrer es va cremar completament, motiu pel qual una de les línies d'investigació era si havia tingut influència en l'inici de les flames. Ara bé, Endesa ha detallat que l'aparell no va ser l'origen del foc perquè, un cop ja hi havia flames, la llum va continuar en funcionament.
La companyia sí que va fer desconnexions preventives per evitar més problemes, però el subministrament es va recuperar sense cap més problema. Part de la fibra també es va veure afectada i els operaris de telefonia ja treballen per reparar-la.
Els Mossos continuen investigant l'incendi al carrer Verdi
Si bé els Bombers no poden determinar les causes de l'incendi, els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per mirar de determinar si el foc va ser fortuït o intencionat, a més d'intentar trobar els responsables i la seva motivació. Cal recordar que la comissió de Verdi del Mig, qui gestiona la guarnició del carrer, deia que l'incendi pot haver estat intencionat.
Enguany el carrer Verdi recreava una selva maia, sota el nom "Selva Verdi Maya". La Fundació Festa Major de Gràcia ha agraït la "ràpida" actuació dels serveis d'emergència i ha reclamat "conscienciació" i "respecte" cap als guarniments: "Són símbol de la nostra identitat i la nostra festa". L'organització també ha expressat "suport i escalf" al veïnat del carrer Verdi i ha destacat el seu "esforç i dedicació" en el guarnit.