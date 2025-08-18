Catalanofòbia en una gelateria de Gràcia: «Ens ha atès una professional de la provocació»

Un nou cas de catalanofòbia sacseja les xarxes socials arran d'un missatge de denúncia a X de l'usuari Guillem Roma, conseller d'ERC al districte de Gràcia. Roma explica que la seva parella ha estat discriminada per parlar català "a un treballador de la gelateria Helados Dellaostia", expressa per X.
Al missatge, el conseller d'ERC per Gràcia reprodueix les paraules que li ha respost un dels treballadors de l'establiment a la seva dona quan ha parlat en català: "L’ha increpat amb ganes de provocar dient-li que era una maleducada per parlar en català perquè estàvem al “Reino de España”.
Roma i la seva parella han posat una reclamació i, a més, han recordat la importància de denunciar públicament aquestes situacions de discriminació lingüística.
Les ressenyes a Google sobre experiències semblants
Aquest cas de discriminació lingüística no és l'únic en què s'ha vist involucrada la gelateria, de fet, molts altres usuaris denuncien a les ressenyes de Google de l'establiment un tractament semblant per parlar en català.
Com ho mostren les captures de pantalla d'algunes de les ressenyes de la gelateria, altres persones denuncien que no han sigut ateses en català o que els rètols no estan en aquesta llengua. Comentaris als quals la gelateria ha contestat amb "lamentamos que no te alcance con castellano (que te recuerdo que es uno de los idiomas oficiales de esta comunidad)", "los rótulos están en catalán, deberías ver un oftalmólogo" o "lo intentamos con el catalán cuando nos toca atender a clientes educados y cordiales".