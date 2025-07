Catalanofòbia en un bar de Barcelona: «Res de català, no m'agrada»

Nova situació de catalanofòbia a Barcelona. L'escriptor i filòleg Antoni Roig ha relatat el cas que va viure aquest dijous a la nit quan va presenciar "la nova moda" de la ciutat: dir obertament que s'odia tot allò que és català. Roig es trobava amb un grup de companys de feina al Café Berlín del carrer Muntaner de la capital catalana que a la nit es converteix en un bar musical.

A la sala sonaven algunes de les cançons mítiques del pop en castellà, però una de les companyes de feina de Roig va decidir demanar una cançó de Els Pets a la cambrera, que també feia funcions de DJ anant canviant de cançons des de l'ordinador. Una nit de festa sense més misteri, però que va acabar malament en el moment en què la treballadora va negar-se a posar música en català: "Res de català, no m'agrada el que és català", va sentenciar.

Ahir a la nit, en un bar musical de Barcelona, uns col·legues de feina i jo vam presenciar la nova moda a la ciutat: veure com algú diu obertament que odia "todo lo catalán".



Ho explico.

👇 — Pep Antoni Roig (@quadern_tactil) July 18, 2025

La cambrera no entén per què els catalans volen parlar català

La companya de l'escriptor va insistir a demanar-li, però ella va continuar amb la negativa: "Res de català", exclamava. "Una cambrera ens deia a la cara que detestava la gent com nosaltres, clients seus", recorda Roig. Sigui com sigui, la discussió va apujar-se de to i la cambrera, italiana, va acabar dient que no entenia per què els catalans tenien la dèria de parlar català. Fins i tot es va justificar dient que tenia una amiga de Gerona. Li van respondre que es diu "Girona" i "va entrar en còlera".

Mentre un altre cambrer no sabia on posar-se, els clients van demanar el full de reclamacions, però la treballadora del Café Berlín va respondre que no en tenia. "Truqueu als Mossos, si voleu", va desafiar la cambrera, mentre que el seu company responia que era l'hora de tancar. Roig relata que van acabar marxant de "males maneres", amb la cambrera llençant papers per terra, amb una "ràbia insòlita".

L'escriptor i filòleg ha explicat que ha posat una denúncia davant Plataforma per la Llengua i ha fet una crida a "rebentar" les ressenyes de Google del bar amb comentaris negatius. "Només ens queda no doblegar-nos davant el fet de viure en català a Catalunya, que és l'acte de dignitat més important al qual no es pot renunciar", ha conclòs Roig.

Què cal fer quan som víctimes de discriminació lingüística?

Les vulneracions dels drets lingüístics cada vegada són més habituals en tots els àmbits, però sobretot en els de la restauració, de l'administració i de la sanitat. Així doncs, quan ens trobem que el cambrer ens atén abans en castellà que en català, com en aquest cas, Plataforma per la Llengua recomana gravar la conversa de la situació de discriminació per tenir-ne proves.

En aquest sentit, l'entitat remarca que "enregistrar una conversa en què participem, tant en format vídeo com en àudio, és plenament legal i segur" i que, per tant, "es pot enregistrar qualsevol conversa en què intervinguem sense avisar la resta dels interlocutors". De fet, "el Tribunal Suprem assegura que les gravacions de converses particulars fetes pels participants no vulneren el dret al secret de les comunicacions". Així mateix, afegeix l'entitat, "el que sí que cal fer és anar amb compte amb quina mena de difusió en fem".

Una altra recomanació de Plataforma per la Llengua, a més d'enregistrar la conversa, és demanar que ens facilitin el full de reclamacions en els casos presencials. Tot i això, hi ha la possibilitat que l'establiment s'hi negui, encara que l'Agència Catalana de Consum doni per fet que sempre ens el facilitarà. En aquesta situació, cal "trucar a la policia local o als Mossos d'Esquadra perquè els agents es desplacin fins al lloc per denunciar la discriminació i deixar constància que l'establiment infringeix el codi de consum".