El temps d'aquest divendres 8 d'agost: estabilitat abans d'un nou augment de les temperatures

Temps estable. Les temperatures seguiran elevades aquest divendres, amb un cel assolellat tot i que amb franges de núvols. Els termòmetres encara creixeran més durant el cap de setmana. El diumenge ha de començar la segona onada de calor de l'estiu.
Al matí, dominarà l'ambient assolellat, si bé fins a primera hora del matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos a l'extrem sud del litoral. La temperatura es mantindrà estable. A partir del migdia i durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, sobretot al nord, que afectaran altres punts de l'interior al llarg de la tarda. S'esperen alguns ruixats aïllats al Pirineu, especialment al nord. Seran febles i puntualment moderats.
El Meteocat ja dona per fet que Catalunya afrontarà la segona onada de calor de l'estiu. En aquest sentit, ha emès un preavís a partir de diumenge quan les màximes tocaran sostre i es mantindran disparades, com a mínim, fins al dimecres vinent.
Aquest divendres, Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà setze graus de mínima que arribaran als 33 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de vint graus que pujarà fins als 38 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.