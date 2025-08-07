Detenen dues persones que havien marcat uns pisos a Sant Gervasi per entrar a robar

Els Mossos han detingut a dues persones que estaven enganxant fils a les portes d'uns pisos al barri de Sant Gervasi per entrar a robar. La detenció es va efectuar aquest dimecres després que la policia rebés un avís de la comunitat veïnal sobre els fils enganxats a algunes portes d'un bloc de pisos situat al carrer del Bisbe Sivilla.
De seguida els Mossos van iniciar un dispositiu de vigilància al barri, ja que, efectivament, es tracta de maniobres pròpies de lladres de pisos. Agents uniformats i de paisà van estar patrullant els carrers propers per identificar a gent sospitosa. En una d’aquestes vigilàncies, els Mossos van detenir, finalment, a dues persones per “temptativa de robatori i actes preparatoris per poder accedir al domicili a robar”, com explica Jesús Ballesteros, caporal de la Unitat d'Investigació de Sarrià – Sant Gervasi.
L’agent confirma que els capturats són els mateixos que van actuar a l’edifici del carrer del Bisbe Sivilla, on va començar l’alarma. Ballesteros valora molt la col·laboració del veïnat per poder alertar la policia en el cas d’alguna sospita de robatori, especialment si "senten sorolls estranys en habitatges que haurien d’estar buits o troben persones que no pertanyen al bloc de pisos", remarca Ballesteros.
Una estratègia per robar als pisos
Aquesta no és l'única història que se sent sobre marques de lladres a pisos amb intenció d'entrar a robar. Sobretot a l'estiu, quan la gent se'n va de vacances i els pisos queden buits, els lladres que es dediquen al robatori d'immobles vigilen i marquen les portes amb tècniques específiques que els confirma que el pis està buit i ningú ha entrat durant uns dies, així tenen via lliure per entrar a robar.
Una d’aquestes estratègies és la col·locació d’un fil enganxat a la part baixa de la porta d’entrada, que permet saber als lladres si l’habitatge està buit o no. Col·loquen el fil i, si ningú obri la porta, quan els lladres tornen per revisar el fil segueix intacte doncs confirmen que ningú ha visitat el pis en un llarg període de temps.