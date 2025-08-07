Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 9 i 10 d'agost

L'estiu encara no s'ha acabat. Torna el cap de setmana, amb les típiques nits de música i festa major. Et deixem diverses opcions lúdiques i culturals per si no saps què fer aquests 9 i 10 d'agost.
Nits en viu a Poble Espanyol
Cada dissabte del 2 al 30 d’agost, les Nits en viu a Poble Espanyol ofereixen música rumba amb tapeo. Les portes del Village, un espai a l’aire lliure amb gastronomia, còctels refrescants i música, obren a les 19 h cada dissabte. I, a les 20.30 h és el torn dels concerts; aquest dissabte serà el torn d'Alma de boquerón i Morocha Selector.
Projeccions d'estiu al CCCB
Durant tot aquest mes d'agost, al Hall del CCCB es projectaran les cinc pel·lícules de la tercera edició de "Simfonies de ciutat" amb entrada lliure. S'hi poden veure cinc films creats per dones cineastes, tant consolidades com emergents, que retraten diverses zones de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Alguns dels films són Memòria zero, d'Isabel Requena (2024) o Un, dos..., de Verònica Font (2024).
L'esport de competició, representat en art
Entrar al Santa Mònica aquest estiu és com trepitjar un terreny de joc insòlit que uneix art i esport. El centre d’arts, ubicat al final de la Rambla de Barcelona, presenta ‘CITISSIMUM ALTISSIMUM FORTISSIMUM’, una gran exposició que posa el focus en un tema poc representat en el món de l’art: l’esport de competició. No et perdis la mostra, que és gratuïta i es podrà veure fins al 14 de setembre.
Amb criatures
Si tens criatures i busques opcions per fer amb elles, et proposem diversos plans. Si estàs per Barcelona i no has anat a les nits d'estiu del CaixaForum i el CosmoCaixa, has de saber que són tot un encert. I, si has d'anar al sud de Catalunya, fins al 14 d'agost encara podeu gaudir del Festival Camp de Mart de Tarragona amb propostes de teatre, òpera, concerts, dansa i circ. Aquí tens més opcions per fer en família aquest mes d'agost.
El Mercadal del Comte Guifré a Ripoll
Ripoll retorna a l’època medieval amb la 27a edició del Mercadal del Comte Guifré. El municipi viurà, un any més, tres jornades plenes de propostes i amb gairebé un centenar de parades que ompliran els carrers i places del centre de la vila. Pots consultar tota la programació aquí.
Festes Majors a Osona i el Lluçanès
Osona i el Lluçanès tenen diverses festes majors aquest cap de setmana. Si aquest cap de setmana estàs per la zona, has de saber que pots visitar els municipis de Seva i Olost. També et deixem altres plans a Osona.com.