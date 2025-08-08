Què fer aquest cap de setmana a Ponent: del 8 al 10 d'agost

Aquest cap de setmana a Ponent no hi falta oferta per passar-ho bé i connectar amb la cultura local. Des de les visites nocturnes a exposicions d’art contemporani i centenàries col·leccions, fins als mercats de segona mà i les fires medievals, i acabant amb les festes majors plenes d’activitats per a totes les edats. A més, la revolució de les hamburgueses arriba a Lleida amb The Champions Burger, un festival gastronòmic dedicat a les smash burgers que promet fer vibrar el paladar dels amants del fast good. Una oportunitat perfecta per gaudir del territori, la seva història, tradicions i sabor.
Les Nits del Morera: Art i història sota les estrelles
Descobreix l'exposició Arrels i horitzons. Més d’un segle d’Art amb una visita guiada nocturna a càrrec de l’educadora Meritxell Bosch. Un recorregut des del segle XIX fins a l’actualitat, que inclou instal·lacions contemporànies i finalitza amb un refrigeri a la terrassa del Museu. El preu de l'entrada és de cinc euros.
Flea Market Sanaüja: mercat d’estiu amb caràcter popular
La Plaça Major de Sanaüja s’omple de segona mà, artesania i productes de proximitat en aquesta fira ja clàssica de La Segarra. Música en directe, ambient festiu i parades diverses per gaudir d’una tarda diferent en companyia de veïns i visitants.
30 anys del Mercat Medieval de Guimerà: història i tradició al carrer
Una de les fires medievals més destacades de Lleida torna amb demostracions d’oficis antics, artesania i animacions permanents pels carrers. No et perdis el teatre al riu dissabte i diumenge a les 22:30 hores. Horari dissabte i diumenge en dues sessions.
Festa Major de Golmés:cCultura i festa per a tothom
Golmés celebra la seva Festa Major amb activitats familiars, concerts d’havaneres, cercaviles i el Correbars. Les revetlles i la Festa Major Jove completen un programa ple d’ambient i diversió.
Festa Major d’Alfés: celebració per grans i petits
Alfés prepara un cap de setmana de festa amb activitats pensades per a totes les edats. Una oportunitat per gaudir de la cultura i tradició local en un ambient festiu i familiar.
The Champions Burger a Lleida: la revolució de la smash burger
El festival gastronòmic The Champions Burger, un dels esdeveniments més multitudinaris dedicats al món del “fast good”, arriba aquest estiu a Lleida amb una edició especial centrada en les smash burgers. Del 7 al 17 d’agost, el recinte firal de Les Firetes acollirà prop de 20 food trucks de restaurants d’arreu de l’Estat, que competiran per elaborar la millor hamburguesa amb aquesta tècnica que triomfa als Estats Units i ara fa el salt a Catalunya.
La Panera de Nit: visites guiades a l’art contemporani
Antoni Jové acompanya els visitants en un recorregut comentat per les exposicions actuals de La Panera, incloent 'Need for speed' de Karlos Gil, 'Secuencia plano secuencia' d’Almudena Lobera, Dibuixar Paisatge de Miguel Bustos a l’Espai MiniPanera i Sigui el que sigui el que vulgui dir de Brillo Editorial al Centre de Documentació.