El 10è Curtàneu inclou per primera vegada tallers sobre cinema i una gala

El Curtàneu, la Mostra Internacional de Curtmetratges a les Valls d'Àneu, celebrarà la seva 10a edició de l'1 al 9 de novembre amb la projecció de 63 films, dels quals nou són dirigits o produïts per cineastes lleidatans o rodats a les comarques de Ponent. Entre les novetats, destaca la programació per primera vegada de tallers per a tots els públics per apropar el cinema a la ciutadania i la celebració d'una gala el dissabte dia 8 que comptarà amb la presència de l'ambaixadora d'enguany i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell. La mostra, organitzada per l'Associació Cineasta Curtàneu, convida el públic a descobrir les valls d'Àneu amb una marató de cinema i activitats paral·leles en diferents municipis.
La 10a edició del Curtàneu s'ha presentat aquest dilluns a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. El festival dobla enguany el nombre de dies i incorpora un nou espai de projeccions al municipi d'Alt Àneu, Sorpe, que se suma a Esterri d'Àneu, Espot, Escaló (La Guingueta d'Àneu), Isil, València d'Àneu i Son (Alt Àneu).
Entre les diferents novetats, hi ha una sessió centrada en títols de cineastes lleidatans, amb el títol "Sessió ilerdenca", però també tallers de cinema per a totes les edats. Així, l'1 de novembre al Consell Cultural hi ha programat un taller introductori als curtmetratges, de tres hores de durada, impartit per la cineasta Gisela Arnao, i l'endemà, diumenge 2, el mateix espai serà l'escenari d'un taller de fotografia de dues hores conduït pel fotògraf Marc Obiols. També s'ha programat un taller de dues hores sobre la tècnica stopmotion per a l'alumnat de l'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu, que impartirà el cineasta Ignasi López.
D'altra banda, el dissabte dia 8 tindrà lloc una gala que reunirà tota la gent que ha fet possible el festival al llarg d'aquests 10 anys i que comptarà amb la presència de l'ambaixadora d'enguany, Judith Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, i també altres artistes, directors i representants de primer nivell de Catalunya Film Festivals, la coordinadora de festivals de Catalunya.
El programa ofereix 63 curtmetratges per a tots els gustos, premiats per la crítica i els festivals de referència nacional i internacional. Es tracta de curtmetratges de diferents durades i temàtiques, entre la ficció, l'animació i els documentals, amb sessions temàtiques de cinema esportiu, mediambiental, familiar i una sessió dedicada als premis FOC atorgats per Òmnium Cultural (Cinema català i en català).
A banda de les sessions oficials també hi ha previstes sessions específiques dedicades als escolars els dies 5, 6 i 7 de novembre i una per a la gent gran de la Residència de gent gran d'Esterri d'Àneu el dimarts dia 4 d'octubre.
Dins de la mostra es projectarà el nou curtmetratge realitzat pels alumnes de l'escola La Closa d'Esterri d'Àneu, dins del programa FEM UN CURT, patrocinat per l'Associació Cineasta Curtàneu, anomenat 'Els nens perduts' dirigit per Irene Obiols de Desoris Audiovisuals dins de la sessió familiar, el diumenge 9 de novembre, al poliesportiu d'Esterri d'Àneu.