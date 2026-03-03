Torna el MUD amb un cartell de luxe encapçalat per Santiago Auserón i Ben Harper

El MUD tornarà a convertir Lleida en epicentre de la música d’arrel contemporània amb una 19a edició que reivindica el seu caràcter singular i valent. El festival aposta per una programació que connecta tradició i modernitat amb naturalitat, combinant noms internacionals de gran trajectòria amb propostes emergents i talent de casa.
Un cartell amb mirada global
El tret de sortida arribarà dijous 12 de març al Cafè del Teatre amb Asian Dub Foundation, referents indiscutibles de la fusió entre jungle, dub, guitarres contundents i activisme. Formats a l’est de Londres als anys noranta, han compartit escenari amb grans noms del rock alternatiu i han col·laborat amb artistes de primer nivell internacional. La seva capacitat per barrejar energia, consciència social i experimentació sonora els converteix en una proposta inaugural d’alt voltatge.
Divendres 13, l’Auditori Enric Granados acollirà el nou projecte de Santiago Auserón, que presenta La Academia Nocturna. L’exlíder de Radio Futura revisita peces emblemàtiques del seu repertori i n’estrena de noves, en un espectacle que travessa el rhythm & blues, el jazz, el soul i els sons caribenys amb elegància i profunditat lírica.
La mateixa nit, el Cafè del Teatre vibrarà amb la sessió electrònica de Shantel, artista alemany que ha fet del mestissatge cultural la seva bandera. Conegut per èxits com Disko Partizani, ha sabut reinterpretar sonoritats del sud-est europeu i del Mediterrani en clau contemporània, convertint-les en himnes de pista de ball arreu del continent.
Veus emergents i arrels reinventades
Dissabte 14 serà el torn de les propostes que beuen directament del territori. Terrae presentarà el seu primer disc de llarga durada, una obra que combina memòria i futur amb sintetitzadors, loops i percussions orgàniques per homenatjar les Terres de l’Ebre. Tot seguit, L’Arannà desplegarà Turmarí, un viatge sonor per Eivissa i Formentera que dialoga amb el ball pagès, les glosses i la instrumentació tradicional des d’una òptica experimental.
El festival culminarà diumenge 15 al Teatre de la Llotja amb un concert molt especial de Ben Harper en format solo. El cantautor nord-americà, amb una trajectòria de més de 16 milions de discos venuts i diversos premis Grammy, oferirà a Lleida una de les poques actuacions exclusives a l’Estat en el marc del 25è aniversari del Black Music Festival. Serà l’única oportunitat de veure aquest espectacle a Catalunya.
Sessions matinals i públic familiar
El MUD també reserva espai per als concerts diürns al Cafè del Teatre. Pau Castellví hi presentarà el seu projecte en solitari, REL, un treball introspectiu que combina reflexió social i vivències personals amb sonoritats que oscil·len entre el pop-rock, el folk i el country. Al seu costat, Ponent Roots animarà el migdia amb una selecció de ritmes ballables que aniran del reggae al funk, passant per la cumbia o el hip hop.
El diumenge al matí serà el torn del públic familiar amb El Pony Menut, versió adaptada per a infants del grup El Pony Pisador. Amb un format més breu i proper, manté l’humor, les harmonies vocals i la passió per les músiques del món que caracteritzen la banda.
Amb aquesta combinació de figures consagrades, talent emergent i activitats per a tots els públics, el MUD reforça la seva identitat com a festival pont entre cultures i generacions, fidel a una filosofia que entén la música d’arrel com un organisme viu, en transformació constant