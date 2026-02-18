Més territori i més cooperació: el compromís del Museu de Lleida fins al 2030

El Museu de Lleida ha traçat el rumb dels pròxims cinc anys amb la presentació del seu Pla Estratègic 2026-2030, un document que vol anar més enllà de la simple planificació administrativa per convertir-se en un autèntic full de ruta de transformació. L’objectiu és clar: reforçar el seu paper com a referent cultural, patrimonial i educatiu tant a la ciutat com al conjunt de Ponent.
El visitant, al centre
El nou pla aposta per situar el públic al cor de “l’experiència museística”. Això implica repensar els espais expositius, analitzar el recorregut de les col·leccions —arqueològiques i artístiques— i planificar una renovació global que equilibri el valor patrimonial amb una programació cultural estable i continuada.
La direcció del museu defensa un model més participatiu, amb projectes co-creats amb la ciutadania i amb altres equipaments i xarxes patrimonials del territori. La voluntat és consolidar el museu com un “espai viu, obert i connectat”, capaç de generar coneixement, experiències compartides i noves formes d’implicació cultural.El document neix d’un procés de treball col·lectiu. En la seva elaboració hi han participat institucions del territori, entitats culturals, agents patrimonials i membres de la vida associativa de Lleida i Ponent. També tot l’equip del museu hi ha tingut un paper actiu. Aquesta mirada plural vol garantir que el pla respongui a les necessitats reals de l’entorn i reforci el vincle entre l’equipament i la societat que l’envolta.
Millora interna per créixer
El Pla Estratègic no només mira cap enfora. Una de les línies destacades és la revisió del funcionament intern: governança, estructura organitzativa i coordinació entre àrees. L’objectiu és millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’activitat museística.
El document posa l’accent en el treball en equip i en la participació interna com a condicions indispensables per assolir els reptes plantejats. L’enfortiment organitzatiu es considera clau per sostenir l’ambició del projecte.
Més territori, més cooperació
El museu vol reforçar el seu paper com a equipament de referència per a tota la demarcació. Entre les mesures concretes destaca l’enfortiment dels vincles amb l’Arxiu Arqueològic de Lleida, de titularitat municipal, i el desplegament territorial per donar suport als municipis vinculats a les seves col·leccions o amb necessitats en gestió patrimonial.
En aquest sentit, es vol consolidar el rol del museu com a Servei d’Atenció Museística (SAM), ampliant la cooperació amb centres de recerca, equipaments patrimonials i agents culturals tant de Lleida com de la resta del país. Amb aquest pla, el Museu de Lleida aspira a combinar la preservació del patrimoni amb una mirada contemporània i participativa. El repte dels pròxims cinc anys serà convertir aquesta planificació en acció i demostrar que el museu pot ser, alhora, memòria i motor cultural.