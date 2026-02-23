El Festival de Pasqua de Cervera celebrarà la seva 16a edició del 26 de març al 4 d'abril. La programació del festival dedicat a la música clàssica catalana estarà marcada enguany per diverses commemoracions a músics i compositors, com Pau Casals, Domènec Tarradellas o l'organista Montserrat Torrent. A més, el concert inaugural de l'edició servirà com a cloenda de l'Any Josep Cercós, que celebra els 100 anys del naixement del compositor i pianista català. El certamen, organitzat per la Paeria de Lleida, presentarà pròximament la programació completa, que inclourà concerts simfònics, de cambra, recitals vocals, concerts de proximitat i activitats paral·leles.
El concert inaugural del festival posarà el punt final als actes de celebració de l'Any Josep Cercós. El programa, a càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, inclourà la interpretació de la Simfonia núm. 3 de Cercós, a més d'una altra estrena absoluta encara per desvetllar.
El festival també recordarà el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, a través d'un cop d'ull a la seva faceta menys coneguda de compositor, així com el 275è aniversari de la mort de Domènec Terradellas, un dels operistes europeus més rellevants del segle XVIII. A més, el certamen dedicarà una atenció especial al centenari de l'organista Montserrat Torrent, amb activitats vinculades al seu llegat i una exposició commemorativa.
Com és habitual, el Festival de Pasqua combinarà grans formacions amb propostes de proximitat en espais emblemàtics de la ciutat, i reforçarà la seva voluntat pedagògica amb el concert escolar que donarà el tret de sortida a aquesta nova edició. La resta de la programació i la informació sobre la venda d'entrades es donarà a conèixer en les pròximes setmanes.