L'agenda del cap de setmana a Lleida: 14 i 15 de març

McEnroe i Ricardo Lezón, a Lleida
El compositor i cantant Ricardo Lezón, líder de la banda biscaïna McEnroe, presenta en directe el seu nou treball discogràfic La vida libre (Subterfuge Records, 2025) en un concert acústic en format one man show. Considerada una de les formacions de culte de l’escena independent estatal, McEnroe torna amb el seu sisè àlbum d’estudi, que recull onze cançons plenes de sensibilitat i introspecció. Les composicions giren al voltant de temes com la nostàlgia, l’amor, l’esperança i els records, amb una mirada serena sobre la vida. El disc ha estat enregistrat per Brian Hunt a Cantàbria, produït per Jaime Arteche Limousin a Donosti i mesclat per Raúl Pérez a Granada. Aquest recorregut creatiu ha donat lloc a paisatges sonors íntims i emocionals que reforcen la identitat artística del grup. Ara, Lezón porta aquestes cançons a l’escenari en un format despullat i proper. L’espectacle posa especial èmfasi en la paraula, la melodia i l’emoció directa amb el públic. El concert està organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà i la Casa de la Música de Lleida. Les entrades tenen un preu de 19 € a taquilla, 17 € anticipada i 13 € amb descompte Cultura Jove.
Ben Harper, a la Llotja
En el marc de la 19a edició del MUD, Lleida acull el concert de Ben Harper, un dels cantautors més reconeguts i versàtils de l’escena musical internacional. Amb una trajectòria consolidada, l’artista ha sabut crear un estil propi que fusiona diversos gèneres com el pop, el reggae, el blues, el rock, el funk i el folk. Aquesta combinació musical li ha permès connectar amb públics molt diversos arreu del món. Al llarg de la seva carrera ha publicat 18 àlbums d’estudi i ha venut més de 16 milions de discos. A més, ha estat guardonat amb diversos reconeixements importants, entre els quals destaquen tres premis Grammy. La seva música no només destaca pel talent compositiu, sinó també pel seu compromís social i artístic. L’any 2023 va rebre una nominació al Premi Grammy al Mèrit Especial a la Millor Cançó per al Canvi Social. El concert promet un recorregut per alguns dels temes més representatius del seu repertori. Les entrades tenen un preu que oscil·la entre els 65 i els 75 euros. L’esdeveniment està organitzat per la Paeria de Lleida.
Bala-Xou. Pallassos a Balaguer
Balaguer estrena el Festival Bala-Xou, una nova proposta cultural pensada per a tots els públics que combina humor, arts escèniques i activitats familiars. Durant tot un cap de setmana, la ciutat acollirà una variada programació d’espectacles amb la participació de diverses companyies i artistes. Entre els noms destacats hi ha Tetes Fanne, Rikus, el Mag Struc, Susanita Pinceles i el reconegut pallasso Tortell Poltrona, fundador del Circ Cric. L’artista presentarà l’espectacle Post Classic, una de les actuacions més esperades del festival. Les activitats es repartiran en diversos espais del centre de la ciutat, com la plaça Nova del CEI, la plaça de Sant Salvador i la plaça del Pou. A més dels espectacles programats, el públic podrà gaudir d’activitats paral·leles durant tot el cap de setmana. Hi haurà jocs gegants, pinta-cares, globoflèxia i un petit mercat a la plaça de Sant Salvador. El festival també inclou sessions de monòlegs amb còmics de proximitat. Aquesta iniciativa busca convertir-se en un nou referent d’oci familiar al territori. L’esdeveniment està organitzat per la Paeria de Balaguer.
Titelles a Tàrrega
La ciutat de Tàrrega acull l’espectacle de titelles Maure el dinosaure, de la companyia Teatre Nu, una proposta escènica pensada especialment per al públic familiar. L’obra explica una història senzilla i emotiva que gira al voltant de l’amistat entre una nena i el seu inseparable dinosaure. La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja que comparteix jocs, aventures i somnis amb el seu gran amic Maure, un dinosaure blau amb banyes blanques. Junts viuen en un univers ple de complicitat, imaginació i confiança. L’espectacle combina el món real amb el món fantàstic dels infants per explicar una història plena de sensibilitat. El relat posa en valor la importància de l’amistat i del suport mutu. També convida a reflexionar sobre què passaria si algun dia aquests dos amics s’haguessin de separar. L’obra està recomanada per a infants a partir de 2 anys. La direcció i autoria són de Víctor Borràs i Maria Hervàs, que també actuen a l’escenari. Les entrades tenen un preu de 6,5 euros. L’activitat està organitzada per l’Ajuntament de Tàrrega.