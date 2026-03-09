Arrenquen les representacions de la Passió de Cervera amb millores en la Resurrecció

La capital de la Segarra ha inaugurat la temporada de representacions de la Passió de Cervera amb millores en els àmbits tècnic i artístic. Per una banda, s'ha potenciat l'escena de la Resurrecció i s'ha reforçat la il·luminació per donar més espectacularitat a les escenes clau de l'obra. Així mateix, també s'ha fet incís en la tasca actoral "per treballar la intensitat i els sentiments", segons la codirectora de la Passió de Cervera, Mariona Dalmases, qui també ha indicat que "s'ha duplicat la quantitat de nens i nenes" a l'escena on ells són els protagonistes, després de la crida perquè s'incorporin a la representació menors de 10 anys. L'obra es tornarà a representar els dies 14, 21 i 28 de març i el 3 i 11 d'abril.
L'escena final de la Passió de Cervera l'any passat ja va ser novetat i enguany ho torna a ser. Des de la direcció apunten que la Resurrecció "va quedar una mica deslluïda" per la qual aquesta temporada s'ha treballat de nou "perquè sigui més espectacular". Pel que fa a l'elenc, enguany s'estrena Laia Ayllón en el paper de Marta. "Fins ara havia fet papers petits. Fer de Marta té importància i és un gran pas, així que em sento apreciada pels directors", ha explicat l'actriu de 22 anys, qui també ha apuntat que en fa 19 que participa a la representació.
Ayllón ha compartit hores d'assaig amb la Mireia Peiró, qui encarna a Maria Magdalena. "Jo abans havia interpretat a Marta i és curiós, perquè entenc pel que passa la Laia. Alguns monòlegs són complicats i el fet de saber el què es passa penso que ajuda", ha destacat Peiró, que en el seu cas puja a l'escenari del Gran Teatre de la Passió des de fa 15 anys. "La primera vegada que vaig participar a la representació feia 5è de primària i va ser una professora la que em va convèncer. Primer vaig fer de poble, després vaig incorporar-me a l'escena dels nens i a poc a poc he anat provant altres papers", ha assenyalat.
Un altre dels veterans és l'Òscar Aldomà, qui interpreta a Judes per segon any consecutiu. "L'edició passada vaig agafar confiança perquè els nervis sempre et van en contra, però al final va sortir força bé", ha recordat aquest cerverí. A diferència de les edicions passades, la Passió de Cervera només es representarà en horari de tarda a partir de les 16:30h tots els dissabtes del mes de març i els dies 3 i 11 d'abril.
L'obra dura més de tres hores i inclou dues pauses de 10 minuts cadascuna. Aquesta representació de la Passió és la més antiga d’Europa i mobilitza unes 300 persones entre equip artístic i tècnic. Així mateix, està declarada Tresor de Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra i es representa a la capital de la Segarra des de fa més de 500 anys.