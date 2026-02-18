Dos anys de presó per a un treballador del pla Iglú de Lleida per tocaments a una usuària i a una empleada

L'Audiència de Lleida ha condemnat un treballador del pla Iglú de la capital del Segrià a 2 anys de presó per fer tocaments a una usuària del servei i a una companya de feina. Els fets es van produir entre el novembre del 2022 i el març del 2023 al pavelló de la Fira de Lleida que acollia el dispositiu municipal d'atenció a persones sense sostre durant l'hivern. El processat ha reconegut els fets aquest dimecres arran d'un pacte de conformitat i ha quedat condemnat per dos delictes d'agressió sexual, amb la circumstància atenuant de reparació del dany. A finals del 2024 la Paeria va consignar 26.666 euros als jutjats com a responsable civil subsidiària dels fets i s'ha establert que el consistori indemnitzi cada víctima amb 2.000 euros.
Arran de l'acord per rebaixar-li la pena, la sentència --que ja és ferma-- imposa a l'home 1 any de presó per cada delicte d'agressió sexual i 5 anys més de llibertat vigilada. A més, no es podrà acostar a menys de 300 metres de les víctimes ni comunicar-se amb elles durant 3 anys. Tampoc no podrà treballar en feines o oficis que impliquin un contacte amb menors durant 6 anys.
Inicialment, la Fiscalia sol·licitava 3 anys i mig de presó per a l'home per l'agressió sexual a la usuària del servei, però no havia presentat acusació per la presumpta agressió a la companya de feina, que va denunciar els fets al cap d'uns mesos. Per la seva banda, inicialment l'acusació particular sol·licitava fins a 12 anys de presó per a l'home.
Suspensió de la pena de presó
Atès que la condemna imposada no supera els 2 anys i que l'home no té antecedents, l'Audiència de Lleida ha acordat la suspensió de la pena de presó amb la condició que no torni a delinquir durant 3 anys, que assisteixi a un curs d'educació sexual i que respecti les prohibicions de comunicació i les ordres d'allunyament imposades.