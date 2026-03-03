Ferit greu el conductor d'un camió que ha bolcat a la carretera de Castelldans al Cogul

Un conductor de camió ha resultat ferit de gravetat aquest matí després de bolcar el vehicle que conduïa en un accident de trànsit. Segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), l’avís del sinistre s’ha rebut a les 8.16 hores.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers per assegurar la zona i donar suport a l’atenció sanitària. El SEM ha activat dues ambulàncies i ha assistit el conductor, que posteriorment ha estat traslladat en estat greu a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.\r\n\r\nEl camió accidentat transportava una càrrega de pinyola. Les circumstàncies del sinistre s’estan investigant.\r\n