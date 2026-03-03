03 de març de 2026

Successos

Ferit greu el conductor d'un camió que ha bolcat a la carretera de Castelldans al Cogul

L'home ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

  Imatge del camió accidentat

Publicat el 03 de març de 2026 a les 15:25

Un conductor de camió ha resultat ferit de gravetat aquest matí després de bolcar el vehicle que conduïa en un accident de trànsit. Segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), l’avís del sinistre s’ha rebut a les 8.16 hores.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers per assegurar la zona i donar suport a l’atenció sanitària. El SEM ha activat dues ambulàncies i ha assistit el conductor, que posteriorment ha estat traslladat en estat greu a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El camió accidentat transportava una càrrega de pinyola. Les circumstàncies del sinistre s’estan investigant.

