Agenda del cap de setmana a Ponent: 21 i 22 de febrer

Concert “Ilercavònia” a l’Auditori Enric Granados
El grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries presenta el concert Ilercavònia, una proposta que viatja als orígens culturals de les Terres de l’Ebre, el Maestrat, els Ports i el Matarranya per reconstruir identitats a través de la música popular. El repertori, gairebé nou, inclou cançons tradicionals, peces pròpies i obres d’autors com Josep Bo i Miquel del Roig, totes amb una clara arrel territorial. El concert tindrà lloc a l’Auditori Municipal Enric Granados, amb un preu de 15 € (13,5 € per a Amic/ga Cultura Lleida). La formació està integrada per Arturo Gaya i Quique Pedret (veus), Jordi Fusté (guitarres), Josep Lanau (teclats i cors), Kike Pellicer (baix i contrabaix) i Sergi Molina (bateria i percussions).
"Raconet" porta l’humor musical al Bar Centro de Maldà
El cantautor satíric Raconet ofereix un espectacle de cançons còmiques i stand-down amb més de dues dècades de trajectòria a l’escena alternativa. El directe, fresc i íntegrament en català, combina música i humor per connectar amb públics de totes les edats. El concert és d’entrada lliure i gratuïta, amb reserva prèvia obligatòria al telèfon 973 331 114, i està organitzat pel Bar Centro.
L’Après Ski La Segarra omple Cervera de música i artesania
La festa Après Ski La Segarra arriba amb una jornada que combina música electrònica, actuacions en directe i mercat d’artesania, de 12 a 22.30 h. El programa inclou el mercat de 12 a 20 h i actuacions de Los Vecinos de Manué (12.30 h), Ter Steven (16.30 h), Aldo b2b UK Ventura (18.30 h) i Loosap b2b Edgar Dj (20.30 h). L’esdeveniment està organitzat per Carnaval de Secà i el Festival Maig, amb la col·laboració de la Paeria de Cervera.
Vermut entre Ametllers Florits a Arbeca
Arbeca celebra una nova edició del tradicional Vermut entre Ametllers Florits, una jornada que combina natura i gastronomia local. L’activitat central tindrà lloc de 11.30 a 14.30 h al Pla de les Alzines, on es podran degustar begudes i platets elaborats per productors del territori. La programació s’inicia a les 9 h amb una caminada cultural organitzada des de Pàdel Arbeca. L’esdeveniment posa en valor el paisatge florit i els productes de proximitat en un ambient festiu i participatiu.