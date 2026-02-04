Demanen 8 anys de presó per a un home acusat de festejar amb dues germanes menors a Balaguer

La Fiscalia demana 8 anys de presó per a un home acusat de festejar amb dues germanes menors d'edat a Balaguer el 2019. El fiscal l'acusa de sengles delictes d'abús sexual perquè elles tenien menys de 16 anys --l'edat de consentiment sexual--. Segons el fiscal, primer el processat va mantenir una relació amb una de les menors i, després de trencar amb ella, va començar a festejar amb la germana, sense que mantinguessin relacions sexuals completes. A més dels 4 anys de presó per cada delicte, Fiscalia li demana 3 anys de llibertat vigilada i que no pugui aproximar-se a menys de 200 metres de les noies ni comunicar-se amb elles durant un període de 3 anys superior a la pena imposada. El cas es jutjarà el 12 de febrer a l'Audiència de Lleida.
Demanen 16 anys per violar i amenaçar la seva exparella
D'altra banda, l'11 de febrer l'Audiència de Lleida jutjarà un home que s'enfronta a 16 anys de presó i a 10 anys més de llibertat vigilada per, presumptament, haver violat, agredit i amenaçat l'exparella a Lleida. Segons la Fiscalia, els fets es van produir el juliol del 2023 quan el processat va anar al bar on treballava la víctima i, després de discutir amb ella davant els seus fills menors, va intentar acovardir-la amb expressions com "si això segueix així, t'hauré de matar".
Tot seguit, l'home va marxar del local, però hi va tornar més tard, moment en què va agredir-la sexualment i va ocasionar-li lesions, segons la Fiscalia. El ministeri públic acusa l'home d'un suposat delicte d'agressió sexual amb violència i intimidació amb accés carnal, i dels suposats delictes d'amenaces i lesions en l'àmbit de la violència de gènere.
Arran d'aquells fets, el jutjat va acordar una prohibició d'aproximació i comunicació sobre la dona. A banda de la pena de presó i de llibertat vigilada, el fiscal reclama que el processat no pugui aproximar-se ni comunicar-se amb la víctima durant 10 anys, que no pugui tenir ni fer ús d'armes durant 5 anys, que no pugui exercir la pàtria potestat dels fills durant 6 anys i que l'inhabilitin per treballar en feines o oficis que impliquin un contacte amb menors durant 6 anys.
La Fiscalia proposa que la pena de presó se substitueixi parcialment per l'expulsió del país un cop el processat hagi complert tres quartes parts de la condemna, amb la prohibició de tornar a l'Estat durant 10 anys. D'altra banda, sol·licita el pagament d'una indemnització de 10.000 euros a la dona pels danys morals, a més de l'import que li correspongui per les lesions. Inicialment, està previst que el judici se celebrés el 27 de novembre de 2025, però la vista es va acabar suspenent.