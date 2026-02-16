Lleida convoca un concurs arquitectònic per decidir el futur de l'antiga estació d'autobusos

La Paeria de Lleida obrirà la convocatòria del concurs d'idees per a projectes arquitectònics per decidir el futur de l'antiga estació d'autobusos. El paer en cap, Fèlix Larrosa, ha anunciat que es preveu aprovar les basses del concurs a la junta de govern local d'aquest mes i que l'endemà ja es podran consultar. Un cop publicada la convocatòria, s'obrirà un termini de tres mesos per a la presentació de les propostes que han de contribuir a revitalitzar aquesta zona de la ciutat. "Esperem el millor projecte del món, que doni l'oportunitat per reconnectar el Centre Històric, per crear activitat i generar espais de convivència i torna a donar vida", ha indicat Larrosa.
El concurs planteja una intervenció a tot l'edifici, considerant l'harmonització urbanística amb l'entorn, especialment amb el carrer Saracíbar i l'avinguda de Blondel. La qualificació urbanística és de sistema d'equipaments comunitaris i la superfície aproximada és de 5.400 m² comptant totes les plantes (soterrani, planta baixa i altells).
L'actuació que s'hi faci ha de garantir la renovació urbana, funcional i social i, segons ha afegit l'alcalde, ha de donar resposta als criteris qualitatius, tècnics, funcionals i urbanístics, així com als requisits mediambientals que assegurin la sostenibilitat de la proposta. A més, Larrosa ha remarcat que el projecte haurà d'incorporar i donar coherència a les conclusions derivades del procés participatiu. "Caldrà habilitat, creativitat i originalitat a l'hora de plasmar-ho en les propostes que hi optin", ha comentat.
La participació en la convocatòria es podrà fer a títol individual o formant equip. En els dos casos, s'haurà de nomenar un responsable que haurà de ser arquitecte col·legiat i declarar el nom i la professió de cadascun dels components. Cada sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud. L'alcalde presidirà el jurat, integrat com a màxim d'onze membres, amb un perfil multidisciplinar (urbanisme, sostenibilitat, cultura, participació, arquitectura, expert extern, COAC). Les decisions que prengui seran independents i vinculants, i es procurarà paritat de gènere.
Abans d'obtenir el dictamen del jurat, està prevista l'exposició pública de les propostes perquè la ciutadania les pugui conèixer. Així mateix, es farà difusió pública dels treballs un cop triada la proposta final. La proposta guanyadora serà l'adjudicatària del contracte per a l'elaboració del projecte bàsic i executiu. A més, atesa la càrrega de treball que suposa l'elaboració de les propostes, la Paeria compensarà econòmicament les dues propostes més ben valorades, amb 4.000 euros cadascuna.