Arrenca un Animac amb 230 films per reflexionar sobre el concepte del canvi

Tret de sortida al 30è Animac, la Mostra Internacional del Cinema d'Animació de Catalunya, que fins diumenge projectarà 230 films amb el concepte del canvi com a eix central. Precisament, el leitmotiv de l'edició d'enguany s'ha reflectit en la inauguració oficial d'aquest dijous a la Llotja de Lleida amb "Locus", una performance audiovisual en directe creada per Hamill Industries, amb artistes que treballen en la intersecció en l'animació, les arts visuals i la tecnologia. La directora de l'Animac, Carolina López, ha destacat que es tracta d'una edició "més internacional que mai". Durant l'acte d'inauguració també s'ha fet entrega del Premi Honorífic a Nora Twomey i el Premi Animation Master a Andreas Hykade.
López ha assenyalat que després de 30 anys "ens hem fet un forat, no només a Catalunya i a l'Estat, sinó també a nivell internacional" amb la participació d'artistes com Ron Dyens, productor guanyador d'un Oscar amb "Flow", qui també ha estat present en l'acte d'inauguració. Per la seva banda, Fèlix Larrosa ha indicat que "cada vegada passen més coses al voltant de la cultura a Lleida i això ens fa estar orgullosos". La peça inaugural de l'Animac que s'ha presentat ha estat concebuda per dialogar amb el lema d'aquesta edició "Things Change" i amb el caràcter experimental de l'Animac.
Durant l'acte d'inauguració també s'ha lliurat el Premi Honorífic 2026 a la directora, guionista, productora irlandesa, sòcia i directora creativa de Cartoon Saloon, Nora Twomey. Ha codirigit The Secret of Kells, nominada als Premis Oscar; directora de veus de 'Song of the Sea', també nominada als Oscar; i ha dirigit "The Breadwinner", nominada als Oscar i als Globus d'Or, així com "My Father's Dragon". Twomey ha reivindicat el paper de festivals com el d'Animac. "La indústria de l'animació sempre ha afrontat reptes, però sempre se n'ha sortit gràcies a les bones connexions que hi ha entre els diferents agents. Llocs com l'Animac són fantàstics per facilitar i establir aquests contactes", ha conclòs. L'Animac també programarà una retrospectiva de la seva obra i la cineasta participarà en diverses activitats, inclosa una masterclass.
També s'ha fet entrega del Premi Animation Master 2026 a Andreas Hykade, qui compta amb una trajectòria de més de trena anys dins l'animació d'autor europea. La seva filmografia inclou títols com "We Lived in Grass", "Ring of Fire", "The Runt", "Love&Theft", "Nuggets" i "Altötting", seleccionats i premiats en nombrosos festivals internacionals. "Vaig començar al món de l'animació fa 40 anys assistint a un festival com l'Animac. A partir d'aquell moment he dedicat la meva vida a aquest art i rebre aquest premi em fa pensar que la meva feina encara ressona entre el públic", ha dit Hykade. El festival dedicarà una retrospectiva a la seva obra i el premiat impartirà una masterclass.
Temàtiques actuals sobre el canvi
L'Animac projectarà 230 títols, dels quals 39 seran estrenes a Catalunya, 55 a l'Estat, 11 internacionals i 12 mundials. Enguany destaca la presència de produccions que van des dels conflictes armats, la justícia social i els totalitarismes, passant per la identitat i la memòria, fins a la maternitat.
Enguany, el festival ha rebut 759 films procedents de 85 països. Europa encapçala la participació amb 499 produccions (65,7%), seguida d'Àsia amb 127 (16,7%) i Amèrica del Nord amb 86 (11,3%). En total, es projectaran 230 títols, dels quals 59 són òperes primes.