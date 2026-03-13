Lleida impulsa una xarxa per apropar les arts escèniques a tot el territori

Representants del món municipal de la demarcació de Lleida i professionals de les arts escèniques s’han reunit aquest divendres a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) en una jornada sectorial del projecte "Lleida a Escena". La trobada ha servit per posar en comú idees i treballar en la creació d’un pla d’acció conjunt destinat a reforçar la presència de la cultura a tot el territori. L’objectiu principal és establir vincles entre institucions, municipis i agents culturals per facilitar la programació d’activitats escèniques i garantir que aquestes arribin també als municipis més petits. Durant la sessió s’han presentat tres iniciatives orientades a impulsar l’activitat cultural, així com diferents línies de suport perquè els ajuntaments puguin ampliar la seva oferta cultural. Aquesta jornada dona continuïtat a la feina iniciada en les trobades de la Secció d’Arts i Patrimoni de l’IEI dins la iniciativa "Qui Som", celebrada recentment en el marc de FiraTàrrega.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat el potencial cultural del territori i la qualitat de les companyies artístiques locals. Segons Talarn, a la demarcació hi ha “molt talent i companyies magnífiques”, però cal treballar perquè els seus projectes puguin arribar a tots els municipis. Amb aquesta finalitat es va impulsar l’any 2024 el projecte "Lleida a Escena", una iniciativa que pretén reforçar la creació i l’exhibició d’espectacles a tot el territori. La proposta busca generar noves oportunitats per a les companyies i, al mateix temps, ampliar l’accés de la ciutadania a la cultura, especialment en aquelles zones on l’oferta cultural és més limitada.
Per la seva banda, la directora executiva de FiraTàrrega, Abigail Ballester, ha subratllat que l’extensió territorial de la demarcació fa necessari repensar les formes de distribució cultural. Segons ha explicat, un dels principals reptes és trobar mecanismes que permetin apropar les propostes artístiques als municipis més allunyats. Durant la jornada s’han organitzat diverses taules de treball amb la participació de representants municipals, membres de consells comarcals i de l’Associació de Micropobles, així com responsables de festivals, fires i esdeveniments escènics tant públics com privats. També hi han pres part companyies artístiques del territori, que han pogut compartir les seves necessitats i propostes per millorar la circulació d’espectacles.
Les sessions de treball han permès començar a definir accions concretes per consolidar una xarxa cultural estable a la demarcació. En una de les taules de debat s’han plantejat eines per afavorir col·laboracions estratègiques entre municipis i agents culturals. En paral·lel, un altre grup ha analitzat la possibilitat de crear un dispositiu operatiu que connecti espais, equipaments i projectes culturals, amb l’objectiu de coordinar programacions i facilitar la mobilitat dels espectacles. Aquesta estructura també pretén garantir un millor accés de la ciutadania a les activitats culturals. Les conclusions de la jornada es continuaran desenvolupant en la propera edició de FiraTàrrega, prevista del 10 al 13 de setembre.
La trobada també ha comptat amb la participació de Laura Bové, cap de l’Àrea d’Arts Escèniques i Música de la Generalitat de Catalunya, que ha explicat el funcionament de la xarxa territorial existent i les possibilitats d’aprofitar-la per reforçar la programació cultural. També hi ha intervingut el programador Ramon Giné, que ha presentat el projecte Plançó, una iniciativa orientada a fomentar la reflexió i la participació dels joves a través de les arts escèniques. Aquesta proposta vol impulsar espais de pensament crític i creatiu entre les noves generacions utilitzant el teatre i altres disciplines escèniques com a eines d’expressió i debat.