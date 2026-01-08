El GER de Balaguer torna als escenaris una dècada després amb «Bojos pel teatre»

El mític Grup Escènic Recreatiu (GER) de Balaguer torna als escenaris després d'una dècada de silenci. Ho farà els propers 17 i 18 de gener a les 20:30h i a les 18:00h amb "Bojos pel teatre", un espectacle ideat per l'actor Jesús Agelet, que l'ha co-dirigit amb Francesc Vilalta. L'obra és un homenatge al món del teatre a partir d'un peculiar plantejament que utilitza la interpretació com a recepta per curar els mals.
Agelet ha definit el nou espectacle com un “trencadís teatral” construït a partir d’escenes de diverses obres populars i reconegudes pel públic. Segons ha explicat, el muntatge vol ser, a nivell personal, "un agraïment al món del teatre, que tantes coses m’ha donat”. Durant la presentació, Agelet ha recordat els seus inicis sobre els escenaris i ha mencionat com a principals referents dos noms emblemàtics de l’escena local: Juanito Llobet i Ventura Molins, la “Ventureta”.
La presidenta del GER, Dolors Tribó, ha revelat que la idea inicial de l’entitat, amb motiu del seu nou espectacle, era acomiadar-se dels escenaris i posar punt final a una trajectòria que enguany arriba als 73 anys d’història. Tot i això, Tribó ha avançat que el col·lectiu estudia ara la possibilitat de donar continuïtat al projecte i mantenir viva la seva activitat teatral un cop valorada la bona acollida i l’entusiasme del públic i dels membres del grup.
Per la seva banda, la paera en cap, Lorena González, ha posat en valor el retorn del GER als escenaris i ha explicat que aquesta era una obra “que la ciutadania esperava”. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a la Merceria Bonet. El col·lectiu teatral balaguerí puja així novament a les taules del Teatre Municipal una dècada després de la darrera obra, "Aquí no paga ni Déu", de Dario Fo, estrenada l'any 2015.